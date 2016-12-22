Порошенко принял от США в подарок построенные 40 лет назад катера

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев тратит на оборонный сектор 6% ВВП, что больше, чем минимальные обязательства стран — членов НАТО, поэтому Украина «является по факту восточным флангом НАТО». Об этом он сообщил на церемонии передачи Украине двух американских патрульных катеров на базе Береговой охраны США «Балтимор», передает «Укринформ». Как отмечает УНИАН, речь идет о катерах USCGS Drummond и Cushing, они были построены 40 лет назад.

По словам Порошенко, в настоящий момент Вооруженные силы Украины эффективно противостоят «российской агрессии», а также «борются за свободу и демократию». Президент напомнил, что подал в Верховную раду Украины законопроект поправок к Конституции по НАТО и ЕС.

«Лучший способ защищать свободный мир — это защищать Украину новыми оборонительными системами, новыми целевыми санкциями и дипломатическим давлением на Россию», — сказал Порошенко.

Украинский президент в марте поручил закрепить в Конституции стремление страны войти в НАТО, в июле Порошенко заявлял, что Украина станет членом ЕС до 2025 года.

Верховная рада Украины в сентябре обнародовала законопроект поправок к Конституции, который предложил Порошенко. В пояснительной записке к документу отмечалось, что большинство жителей поддерживают вступление страны в НАТО и ЕС, поскольку это «является ключевой гарантией построения демократического правового государства и обеспечения его безопасности». По словам самого Порошенко, «исторический проект» ЕС можно завершить только при участии Украины, так как граница страны является «границей современной европейской цивилизации».