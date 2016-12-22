Порошенко заявил о стремлении Украины вступить в Евросоюз до 2025 года

Украина планирует вступить в Евросоюз до 2025 года, заявил президент страны Петр Порошенко во время брифинга с лидером Сербии Александром Вучичем, сообщает «112 Украина».
Порошенко заявил, что Украина искренне желает, чтобы Сербия вступила в Евросоюз в 2025 году после преодоления всех препятствий.
«Хочу подчеркнуть, что такая же цель и у украинского народа», — добавил президент Украины.
В марте Порошенко рассказал в интервью немецкой медиагруппе Funke, что Украина может вступить в ЕС через несколько лет. При этом он выразил уверенность, что страну примут в союз. Порошенко подчеркнул, что за последние три года Украина достигла большого прогресса, особенно в борьбе с коррупцией, и будет продолжать двигаться по пути реформ.
Порошенко также распорядился внести поправки в Конституцию Украины, которые закрепят стремление страны войти в НАТО и ЕС.