Порошенко заявил о незаменимости Украины в «историческом проекте» ЕС

В Киеве считают, что «исторический проект» Евросоюза возможно завершить только при участии Украины, поскольку украинская граница является «границей современной европейской цивилизации». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на 15-й ежегодной встрече «Ялтинская Европейская стратегия» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Украина — это огромный потенциал человеческой силы, веры, еврооптимистическая страна с уникальной верой в Европу», — сказал Порошенко. «Никакой не Урал, а наша северо-восточная граница является границей современной европейской цивилизации», — подчеркнул украинский президент, добавив, что Киев, помимо желания вступить в ЕС, движется в сторону интеграции в НАТО «не с пустыми руками».

«Мы де-факто предлагаем этому оборонному блоку одну из самых сильных армий на континенте. И главное — у нас есть уникальный опыт, как защищаться», — заявил Порошенко.

В марте украинский президент распорядился закрепить в Конституции страны стремление Киева войти в НАТО, а в июле Порошенко сообщил, что Украина намерена стать членом ЕС до 2025 года.

В сентябре Верховная рада Украины опубликовала законопроект поправок к Конституции по НАТО и ЕС, предложенный Порошенко. В частности, украинский президент предложил закрепить стремление страны вступить в ЕС и НАТО в статье о стратегическом курсе Украины. В пояснительной записке к документу указывалось, что большинство украинцев поддерживает вступление страны в ЕС и НАТО, так как это «является ключевой гарантией построения демократического правового государства и обеспечения его безопасности».