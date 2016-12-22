В Раде опубликовали проект поправок о евроинтеграции от Порошенко

Проект поправок президента Украины Петра Порошенко к Конституции страны о намерении государства вступить в НАТО и Евросоюз опубликован на сайте Верховной рады.
В документе отмечено, что изменения обоснованы необходимостью защитить территориальную целостность страны и ее национальные интересы через взаимовыгодное сотрудничество Украины с членами международного общества.
«Подавляющее большинство украинского общества поддерживает курс на полноправное членство Украины в ЕС и НАТО, осознавая, что это является ключевой гарантией построения демократического правового государства и обеспечения его безопасности», — говорится в пояснительной записке.
В частности, изменения должны коснуться преамбулы Конституции Украины, в которую Порошенко предлагает добавить слова «подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины». Вступление в ЕС и НАТО президент Украины хочет закрепить и в статье о стратегическом курсе государства.
Ранее представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко рассказала об изменениях, которые предлагает внести в Конституцию президент. В том числе он решил исключить возможность аренды украинских военных баз иностранными государствами. «Подразумевается пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским», — сказала Луценко.
В марте Порошенко поручил закрепить стремление Украины войти в НАТО в Конституции, а в июле президент Украины заявил, что страна планирует стать членом Евросоюза до 2025 года.