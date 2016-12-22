В МИДе заявили о новых инсценировках «Белыми касками» химатак в Сирии

Неправительственная организация «Белые каски» продолжают инсценировать атаки с использованием химического оружия в Сирии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает «РИА Новости».
«Белые каски» неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия, в ответ в Дамаске заявляли, что организация занимается инсценировками и провокациями. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «Белые каски» занимались «провокационной и по-настоящему преступной деятельностью». В июле Израиль эвакуировал 800 членов организации из Сирии по запросу США, Канады и ряда стран ЕС из-за угроз их жизням.
В конце августа в Минобороны сообщали, что в Сирии англоязычные специалисты готовят инсценировку химатаки против мирных жителей. По данным ведомства, имитацию нападения собирается провести террористическая спецгруппа, подготовленная частной военной компанией «Олива» из Великобритании. При этом планируется сымитировать спасение «пострадавших» от химического оружия.
В середине сентября Минобороны сообщило, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» доставили в провинцию Идлиб емкости с хлором. Позднее Захарова сообщала, что туда же было доставлено отравляющее вещество зарин.