ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,68 65,24 EUR Нал. 78,27 76,78 USD Бирж. 65,94 +0,05 EUR Бирж. 77,45 -0,11 USD ЦБ. 65,76 -0,07 EUR ЦБ. 77,38 +0,00 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6523,20 +118,40 IMOEX 2431,47 -0,52% RTSI 1160,78 -0,71% Brent 81,55 -0,37% DJIA 26555,45 +0,24% Nasdaq 8035,93 +0,36%
В МИДе заявили о новых инсценировках «Белыми касками» химатак в Сирии
Лента новостей
Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 19:42, РБК и Сбербанк Украинская прокуратура нашла незаконный трубопровод в Крым 19:21, Общество Мэй раскритиковала позицию Москвы по вероятным химатакам в Сирии 19:21, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 18:51, РБК и Мираторг В Кремле приготовились к смене губернатора Курской области 18:44, Политика Кадыров назвал выигравших от соглашения о границе Чечни и Ингушетии 18:43, Политика В МИДе заявили о новых инсценировках «Белыми касками» химатак в Сирии 18:41, Политика Орешкин сменит Кудрина на посту главы Центра стратегических разработок 18:34, Экономика Трамп обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы в конгресс 18:26, Политика Губернатор Сахалина возглавит Приморье 18:23, Политика Украина увидела в «Северном потоке-2» угрозу потери до 3% ВВП 18:16, Экономика Что будет с EOS: в январе состоится запуск биржи EOSfinex 18:10, Крипто Акции «Магнита» отреагировали падением на новую стратегию компании 18:08, Бизнес Путин сменил Кокова на Кокова во главе Кабардино-Балкарии 18:01, Политика Трамп поблагодарил Россию и Сирию за остановку наступления в Идлибе 18:01, Политика Дом детства Гарри Поттера выставили на продажу со скидкой в Англии 17:58, Недвижимость Бывшего хоккеиста «Локомотива» заподозрили в торговле наркотиками 17:55, Спорт Вице-премьер Борисов назвал возможную причину падений ракет «Протон» 17:46, Общество Суд признал «ВИМ-Авиа» банкротом 17:42, Бизнес «Магнит» откажется от гипермаркетов 17:38, Бизнес Обвиняемому в хищении экс-владельцу ФК «Портсмут» назначен домашний арест 17:34, Общество Кудрин стал доктором наук 17:30, Политика Путин сменил астраханского губернатора 17:22, Политика Платежная система Circle представила токен USD Coin 17:21, Крипто ФАС подтвердила согласие Schlumberger передать России технологии 17:06, Бизнес Паваротти и гастрономия: чем известна родина Maserati 16:57, РБК и Maserati Козак заявил о готовности вернуть экономические отношения с Молдавией 16:57, Политика СК назвал причину задержания брата экс-главы Дагестана Абдулатипова 16:39, Политика
В МИДе заявили о новых инсценировках «Белыми касками» химатак в Сирии
Политика, 18:41
0
В МИДе заявили о новых инсценировках «Белыми касками» химатак в Сирии

Неправительственная организация «Белые каски» продолжают инсценировать атаки с использованием химического оружия в Сирии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает «РИА Новости».

«Белые каски» неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия, в ответ в Дамаске заявляли, что организация занимается инсценировками и провокациями. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «Белые каски» занимались «провокационной и по-настоящему преступной деятельностью». В июле Израиль эвакуировал 800 членов организации из Сирии по запросу США, Канады и ряда стран ЕС из-за угроз их жизням.

Reuters узнал о согласовании ЕС нового механизма санкций за химатаки
Политика

В конце августа в Минобороны сообщали, что в Сирии англоязычные специалисты готовят инсценировку химатаки против мирных жителей. По данным ведомства, имитацию нападения собирается провести террористическая спецгруппа, подготовленная частной военной компанией «Олива» из Великобритании. При этом планируется сымитировать спасение «пострадавших» от химического оружия.

В середине сентября Минобороны сообщило, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» доставили в провинцию Идлиб емкости с хлором. Позднее Захарова сообщала, что туда же было доставлено отравляющее вещество зарин.

Теги: МИД России , химатака , Сирия
Главное
В Кремле приготовились к смене губернатора Курской области Политика
Материалы по теме
Небензя заявил о наличии доказательств инсценировки химатаки в Сирии Политика
США нашли «множество доказательств» готовящейся химатаки в Идлибе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter