Захарова предупредила о доставке в Идлиб зарина

Боевики «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России) доставили в национальный госпиталь сирийской провинции Идлиб отравляющее вещество зарин, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, запись которого опубликована на странице министерства в Facebook.

По ее словам, члены террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» поставляют союзным незаконным вооруженным формированиям химическое оружие.

Она добавила, что к подготовке инсценировки химатаки в Сирии могут привлечь неправительственную организацию «Белые каски». По словам Захаровой, в Сирию прибыли «сотни членов этой структуры», которые уже начали готовиться под руководством иностранных инструкторов.

15 сентября Минобороны России заявило, что боевики «Джабхат ан-Нусры» привезли в Сирию емкости с хлором. Отравляющее вещество планируют использовать в провокациях, ответственность за которые могут возложить на власти страны.

О подготовке инсценировки химатаки в провинции Идлиб официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупредил в конце августа. Позже он уточнил, что провокация начнется после того, как боевики получат сигнал «от зарубежных друзей сирийской революции».

Спецсоветник госсектретаря США по Сирии Джим Джеффри в начале сентября заявил, что «существует множество доказательств» подготовки правительственных войск к применению химоружия.

11 сентября в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в населенный пункт Джиср-Эш-Шугур приехали съемочные группы нескольких ближневосточных и «ведущего» американского телеканалов. В Центре подчеркнули, что боевики планируют задействовать в инсценировке 22 ребенка и их родителей, а также похищенных из лагеря беженцев сирот.