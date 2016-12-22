ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,07 65,91 EUR Нал. 78,83 77,54 USD Бирж. 66,45 -0,38 EUR Бирж. 78,08 +0,08 USD ЦБ. 66,47 -0,54 EUR ЦБ. 77,75 -0,61 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 6418,70 +75,89 IMOEX 2408,55 +0,17% RTSI 1141,95 +0,69% Brent 78,80 -0,53% DJIA 26635,61 +0,87% Nasdaq 8012,28 +0,78%
Захарова предупредила о доставке в Идлиб зарина
Лента новостей
Компаниям из «списка Белоусова» предложили проекты на 7 трлн руб. 18:15, Бизнес Захарова анонсировала новые данные о крушении Ил-20 в Сирии 18:15, Политика Из хранилища банка в Казани украли 230 млн руб. 18:13, Финансы Бизнес без опасности: каковы самые опасные виды киберпреступлений 18:12, РБК и Microsoft Bloomberg узнал о намерении Emirates создать крупнейшую авиакомпанию мира 18:04, Бизнес В штате Мэриленд произошла стрельба 17:58, Общество Запасы золота в резервах России выросли до 2 тыс. т 17:52, Финансы Захарова предупредила о доставке в Идлиб зарина 17:51, Политика Опытным путем: как «РБК Стиль» учился готовить у Владимира Мухина 17:49, Стиль ЦБ из-за санкций отложит выход на IPO национального перестраховщика 17:40, Финансы Дайджест американского рынка: акции растут, индексы ставят рекорды 17:31, Quote Глава РУСАДА назвал восстановление в правах условным 17:23, Политика «Русским машинам» Дерипаски предложили дать преференции при госзакупках 17:23, Бизнес УЕФА открыл дисциплинарное дело против Криштиану Роналду 17:15, Спорт Террористы и смарт-контракты: Европол выпустил тревожный отчет 17:11, Крипто Сигнал для власти: о чем говорит отмена итогов выборов в Приморье 17:11, Мнение Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 17:10, РБК и Элитная недвижимость Биржевой индекс Dow Jones побил исторический максимум 17:09, Quote Минфин Турции понизил прогноз по росту ВВП 17:06, Экономика Силуанов рассказал о направлениях инвестиций из ФНБ 17:05, Экономика Минфин вдвое сократил финансирование ВЭБа из бюджета в 2020 году 17:04, Финансы Силуанов объяснил рост расходов на мотивацию госслужащих 16:58, Экономика В Москве оценили стоимость сноса Ховринской больницы 16:47, Недвижимость Пушилин пообещал выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы ДНР 16:45, Политика Самый дорогой в мире выставленный на продажу дом оценили в $446 млн 16:41, Бизнес Опубликован шорт-лист Букеровской премии 16:37, Общество Volkswagen стал транспортным партнером «Гидроавиасалона-2018» 16:25, Пресс-релизы ЦБ уволил около 10% сотрудников службы банковского надзора 16:17, Финансы
Захарова предупредила о доставке в Идлиб зарина
Политика, 17:51
0
Захарова предупредила о доставке в Идлиб зарина

Боевики «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России) доставили в национальный госпиталь сирийской провинции Идлиб отравляющее вещество зарин, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, запись которого опубликована на странице министерства в Facebook.

По ее словам, члены террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» поставляют союзным незаконным вооруженным формированиям химическое оружие.

Она добавила, что к подготовке инсценировки химатаки в Сирии могут привлечь неправительственную организацию «Белые каски». По словам Захаровой, в Сирию прибыли «сотни членов этой структуры», которые уже начали готовиться под руководством иностранных инструкторов.

МИД сообщил о готовящемся наступлении боевиков на Алеппо и Хаму
Политика

15 сентября Минобороны России заявило, что боевики «Джабхат ан-Нусры» привезли в Сирию емкости с хлором. Отравляющее вещество планируют использовать в провокациях, ответственность за которые могут возложить на власти страны.

О подготовке инсценировки химатаки в провинции Идлиб официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупредил в конце августа. Позже он уточнил, что провокация начнется после того, как боевики получат сигнал «от зарубежных друзей сирийской революции».

Минобороны заявило о подготовке боевиками хлора для провокации в Сирии
Политика

Спецсоветник госсектретаря США по Сирии Джим Джеффри в начале сентября заявил, что «существует множество доказательств» подготовки правительственных войск к применению химоружия.

11 сентября в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в населенный пункт Джиср-Эш-Шугур приехали съемочные группы нескольких ближневосточных и «ведущего» американского телеканалов. В Центре подчеркнули, что боевики планируют задействовать в инсценировке 22 ребенка и их родителей, а также похищенных из лагеря беженцев сирот.

Теги: Мария Захарова , Сирия
Главное
Компаниям из «списка Белоусова» предложили проекты на 7 трлн руб. Бизнес
Материалы по теме
Израильская спутниковая компания показала фото последствий удара по Сирии Политика
Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter