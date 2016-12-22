Захарова назвала работу «Белых касок» в Сирии провокационной и преступной

Официальный представить МИД России Мария Захарова заявила, что понимает позицию властей Сирии по поводу поддерживаемой Западом неправительственной гуманитарной организации «Белые каски», члены которой, по ее словам, занимались провокациями. С таким заявлением она выступила в эфире телеканала «Россия 24».
«Эти люди, которые называли себя гуманитарщиками, занимались деятельностью провокационной и по-настоящему преступной. Это доказанный факт», — сказала Захарова. Представитель МИДа добавила, что Россия неоднократно предъявляла факты, свидетельствующие о проведении «Белыми касками» провокаций с использованием отравляющих химвеществ и дезинформации.
Накануне, 22 июля, Израиль сообщил что по просьбе США, Канады и стран Европы военные вывели с территории Сирии 800 человек, среди которых активисты «Белых касок» и члены их семей. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин готов принять активистов и подчеркнул, что наступление сирийских правительственных войск на юге Сирии создает угрозу для работы «Белых касок» в стране.
В свою очередь источник AFP рассказал, что одна из групп активистов не покинула территорию Сирии. Собеседник агентства не сказал, о скольких членах «Белых касок» идет речь.
Движение «Белые каски» появилось в 2013 году. Среди их целей — спасение мирных жителей во время военного конфликта в Сирии. Они неоднократно обвиняли Дамаск в использовании химического оружия. Власти Сирии и России в ответ заявляли, что «Белые каски» занимаются провокациями и инсценировками.