Reuters узнал о согласовании ЕС нового механизма санкций за химатаки

Ожидается, что послы всех 28 стран Евросоюза утвердят новую санкционную процедуру в среду. Инициатива вызвана действиями России и Сирии и поможет быстрее вводить санкции за применение химоружия, объясняют дипломаты

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Послы 28 стран Евросоюза на ближайшем заседании в среду, 26 сентября, намерены утвердить новый санкционный механизм за применение химического оружия, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным агентства, идея создать такой механизм исходит от Франции и связана, как объясняют в Париже и Лондоне, с повторяющимися случаями использования химоружия Россией и Сирией. Новый режим санкций позволит Брюсселю быстрее вводить санкции в отношении конкретных лиц в любой точке мира вне зависимости от гражданства, замораживая их активы на территории стран ЕС, если таковые имеются, а также запрещая им въезд в государства союза.

В настоящее время у Евросоюза уже есть как российские, так и сирийские санкционные списки. В рамках ныне существующего режима санкций добавлять отдельных лиц нужно в отдельные национальные списки. Эта процедура зачастую вызывает сложности, поскольку некоторые страны ЕС неохотно соглашаются расширять санкционные списки в отношении своих близких партнеров и особенно в отношении Москвы, объясняют собеседники агентства.

«Это важно, потому что мы сможем добавлять имена [в санкционный список] без долгих и деликатных обсуждений, — приводит Reuters слова одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, участвующих в переговорах. — Мы сможем попытаться защищать определенные права, а не просто выпускать заявления».

Кроме того, по словам дипломатов, новый режим санкций за применение химического оружия может быть дополнен механизмом наказания за нарушение прав человека, аналогичным действующему в США «списку Магнитского».

По данным собеседников, послы одобрят новый режим санкций в среду без обсуждения. Предложит ли Великобритания внести в новый санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пока остается неясным, добавляет Reuters.

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