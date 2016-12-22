Израильские военные по просьбе США эвакуировали из Сирии членов НПО

По просьбе США и некоторых европейских стран израильские военные эвакуировали членов сирийской неправительственной организации и их семьи из Сирии. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля. О какой именно организации идет речь, не уточняется.



Как отмечается в сообщении, они были выведены из зоны военного конфликта на юге Сирийской Арабской Республики из-за «угрозы их жизням». Военные Израиля отметили, что трансфер этих граждан Сирии через Израиль является «исключительно гуманитарным жестом».

В израильской армии сообщили, что сирийцы были доставлены в соседнюю с Израилем страну. «Израиль продолжает придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт и возлагает ответственность на сирийский режим за все происходящее на территории Сирии», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

В понедельник, 16 июля, CNN со ссылкой на дипломатические источники и на чиновников из американской президентской администрации сообщал, что страны Запада, в том числе США, обсуждают вопрос эвакуации из Сирии 1 тыс. волонтеров-членов организации «Сирийская гражданская оборона», известная как «Белые каски».

Сирийская армия продвигается на юго-восток страны, отмечает CNN. Его собеседники заявили, что партнеры США обеспокоены угрозой безопасности волонтеров «Белых касок» из-за передвижений правительственных войск. Планируется, что эвакуированные члены организации будут поселены в разных странах, в том числе в Канаде, Великобритании и Германии. Некоторые представители западных стран предлагали попросить Израиль и Иорданию открыть коридоры для эвакуации волонтеров. В «Сирийской гражданской обороне» эту информацию никак не прокомментировали.