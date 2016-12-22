Минобороны заявило о подготовке боевиками хлора для провокации в Сирии

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» доставили в сирийскую провинцию Идлиб емкости хлором с целью осуществить провокацию и обвинить правительственные силы в использовании химоружия, говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), опубликованном на странице российского Минобороны в Facebook.

По данным Минобороны емкости с хлором привезли в населенный пункт Басанкуль, который расположен в провинции Идлиб. «Боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к новым провокациям с применением отравляющих веществ, направленным на обвинение правительственных сил в использовании химического оружия против мирных граждан», — заявили военные.

В ЦПВС отметили, что призывают лидеров вооруженных формирований оппозиции не прибегать к провокациям, из-за которых может сорваться процесс политического урегулирования ситуации в регионе.

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В конце августа в Минобороны России заявили, что боевики занимаются подготовкой к инсценировке химатаки в провинции Идлиб. Позже официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков рассказал, что имитация применения химического оружия начнется после того, как боевики получат сигнал «от зарубежных друзей сирийской революции».По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, у Москвы есть неопровержимые доказательства о готовящейся в Сирии инсценировке.

В ЦПВС 11 сентября сообщили, что в населенный пункт Джирс-Эш-Шугур в Сирии для съемок постановочной химатаки приехали сотрудники нескольких ближневосточных и «ведущего американского» телеканалов. По данным ЦПВС, для участия в инсценировки боевики отобрали 22 ребенка, их родителей, а также детей-сирот, похищенных из лагеря беженцев.