Киев показал кадры с «провокацией российских пограничников» на Азове

Украинский чиновник разместил видео, на котором, по его словам, запечатлен корабль береговой охраны пограничной службы ФСБ России, который на большой скорости проплывает мимо судна украинских пограничников

Фото: Borys Babin / Facebook

Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин опубликовал в своем Facebook фотографии и видео, на которых, по его словам, запечатлена провокация российских пограничников в Азовском море, сообщает информационное агентство УНИАН.

Видео: Borys Babin / Facebook

По словам Бабина, 13 сентября российский корабль «умышленно делал опасные маневры» и «перерезал курс» корабля украинской погранслужбы. По информации Бабина, это был пограничный патрульный катер ПСКА-611 проекта 12150 типа «Мангуст».

Опубликованная видеозапись велась с палубы корабля. К нему на большой скорости приближается другое судно и на малом расстоянии проплывает мимо. На его обшивке виден номер 761 и российский триколор. На кадрах также виден флаг, похожий на флаг береговой охраны ФСБ.

По данным портала «Водный транспорт», катер ПСКА-611 приписан к береговой охране пограничной службы ФСБ.

РБК направил запрос в пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В начале августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия пытается совершить экспансию в Азовском море и начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья. После этих слов Военно-морские силы Украины анонсировали планы по усилению своей группировки в акватории. Кроме того, 13 сентября Госпогранслужба Украины сообщила, что в регион будет направлен морской спецназ. До конца года в патрулировании Азовского моря власти планируют задействовать 270 спецназовцев.

В Госдуме назвали такие действия Киева бравадой и кичливостью. Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин заявил RT, что Россия стала тщательно досматривать украинские суда после задержания российского судна и после угроз взорвать Крымский мост. «Теперь, когда Россия начинает проводить тщательный досмотр всех украинских кораблей, которые проходят под мостом (а это правильно и нормально), у них начались серьезные проблемы», — сказал он.