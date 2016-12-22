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Климкин пообещал пересмотреть все договоры с Россией
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Климкин пообещал пересмотреть все договоры с Россией
Общество, 14:36
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Климкин пообещал пересмотреть все договоры с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении провести пересмотр всех договоров, заключенных с Россией. Об этом сообщает «Европейская правда».

«То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана, — это абсолютный факт. У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать», — сказал Климкин.

По словам министра, объявлять план он не станет, чтобы Россия не использовала это против Украины в ​судебных процессах.

Климкин заметил, что предлагает в том числе пересмотреть договор по Азову. «Но когда мы прекратим его действие — это другой вопрос», — сказал он.

Ранее 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Данный договор между Российской Федерацией и Украиной был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году.

По договору от 2003 года Россия и Украина считают Азовское море внутренними водами обеих стран, поэтому и российские и украинские ​пограничники могут проводить досмотры иностранных судов. После обострения ситуации в данном районе в Верховную раду Украины внесли предложение о разрыве договора. Отмечалось, что возведение Россией Крымского моста является «кричащим нарушением норм международного морского права и вмешательством в исключительную экономическую зону Украины». Также парламентарии предлагали расторгнуть договор сходя из «систематических нарушений свободы судоходства».​

Теги: Украина , Павел Климкин
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