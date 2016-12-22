ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,61 65,58 EUR Нал. 78,26 77,16 USD Бирж. 65,92 -0,49 EUR Бирж. 77,56 -0,51 USD ЦБ. 66,16 -0,09 EUR ЦБ. 77,68 -0,39 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6594,51 -155,49 IMOEX 2429,77 +0,12% RTSI 1161,31 +1,02% Brent 80,77 +2,90% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
Кремль прокомментировал передачу комплексов С-300 Сирии
Лента новостей
СМИ узнали о продаже модного дома Versace 14:39, Бизнес Адвокат рассказал о задержании в Москве экс-жены главреда МК 14:32, Общество Адвокат Верзилова обратился в СКР с просьбой расследовать его отравление 14:29, Политика На Кубани задержали собиравшего данные о военных объектах сотрудника СБУ 14:15, Общество Оргкомитет лишил титула «Мисс Украину-2018» 14:12, Общество Коллекционные метры: сколько стоят самые дорогие пентхаусы в Москве 14:02, РБК и Элитная недвижимость На конференции #EdCrunch2018 представят лучшие HR-практики 13:58, Пресс-релизы Еврокомиссия подала в суд ЕС на Польшу из-за судебной реформы 13:48, Политика Путин рассказал Асаду о планах поставить С-300 13:45, Политика Gemini Dollar на бирже BCEX и контроль SEC: главные новости криптовалют 13:42, Крипто Латиноамериканская дольче вита: зачем ехать в Уругвай 13:40, Стиль Поклонская предложила сохранить старые положения в пенсионной реформе 13:38, Политика Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 13:35, РБК и Microsoft Кремль прокомментировал передачу комплексов С-300 Сирии 13:29, Политика Конституционный суд Молдавии в четвертый раз отстранил президента Додона 13:24, Политика Силовики пришли с обыском в администрацию Читы по делу о мошенничестве 13:19, Общество В Финляндии арестовали россиянина по делу об отмывании денег 13:19, Общество В Кремле пообещали сделать выводы из результатов вторых туров выборов 13:12, Политика Золотодобытчики Barrick и Rangold объявили о слиянии 13:10, Бизнес 7 советов для россиян, которые в первый раз покупают жилье за рубежом 12:57, Недвижимость Трезубец и женщина-гонщик: что повлияло на настоящее и будущее Maserati 12:55, РБК и Maserati Какие косметические процедуры лучше всего проводить осенью 12:54, Pink СБУ вызвала Жириновского на допрос в Киев 12:53, Политика «Яндекс» займется онлайн-торговлей с турками: можно ли на этом заработать 12:50, Quote «Победа» добилась взыскания ₽250 тыс. с закурившего на борту пассажира 12:33, Общество Бывший тренер «Зенита» Манчини оценил шансы команды на чемпионство 12:30, Спорт
Кремль прокомментировал передачу комплексов С-300 Сирии
Политика, 13:29
0
Кремль прокомментировал передачу комплексов С-300 Сирии
Песков отметил, что гибель Ил-20 стала результатом преднамеренных действий израильских летчиков. Россия должна принимать меры, чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих в Сирии, сказал он
Фото: РИА Новости

Россия поставит Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков напомнил, что, по мнению российских военных экспертов, гибель Ил-20 в Сирии стала результатом преднамеренных действий израильских летчиков, «что, безусловно, не может не наносить [урон] взаимоотношениям с Израилем, а главное, заставляет Россию принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности наших военнослужащих в Сирии», — сказал Песков.

По его словам, «формированию цепи случайностей», приведшей к гибели 15 российских военных, ​«во многом способствовали преднамеренные действия израильских пилотов», хотя российский Ил-20 был и сбит средствами сирийской ПВО, а не ракетой, выпущенной с территории Израиля. «Те данные, которые были обнародованы нашими военными экспертами, достаточно красноречиво об этом свидетельствуют», — подчеркнул Песков.

Глава пресс-службы Кремля также заявил, что планы по размещению С-300 в Сирии не направлены против третьих стран. «Для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилению безопасности своих военных. Россия в данном случае руководствуется исключительно этими интересами», — подчеркнул Песков.

По его словам, вопрос о передаче комплекса С-300 Сирии «на протяжении недели» обсуждался руководством страны и военными экспертами.

«Ситуация с безопасностью наших военнослужащих и наших летчиков, которая возникла после этой трагедии, диктует необходимость принятия дополнительных мер, мер энергичных и эффективных», — сказал Песков.

Неделю назад, 17 сентября, в Сирии правительственными ПВО был сбит российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек. Весь экипаж и военные, находившиеся на борту самолета, погибли. Сирийские военные защищались от налета израильских ВВС, российский самолет был сбит случайно, настаивает Дамаск. Российское Минобороны возложило ответственность за гибель Ил-20 на израильского пилота F-16, заявив, что он фактически использовал российский самолет, заходивший на посадку, как прикрытие от ПВО Сирии.

24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что после гибели российского Ил-20 Москва направит Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Объявляя о решении возобновить поставки С-300 Сирии, Шойгу напомнил, что в 2013 году Россия отказалась от передачи Дамаску такого вооружения по просьбе Израиля. «Сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине», — добавил глава Минобороны. 

Кроме того, Россия оснастит автоматизированными системами управления командные пункты сирийских соединений противовоздушной обороны. Эта мера, считают в Москве, гарантирует идентификацию сирийскими ПВО всех российских воздушных судов.

Израиль настаивает, что их пилоты «не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля».

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталья Демченко.
Теги: С-300 , Израиль , Сирия , Минобороны России
Главное
Россия после крушения Ил-20 поставит Сирии комплекс С-300 Политика
Материалы по теме
Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20 Политика
Россия после крушения Ил-20 поставит Сирии комплекс С-300 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter