Кремль прокомментировал передачу комплексов С-300 Сирии

Песков отметил, что гибель Ил-20 стала результатом преднамеренных действий израильских летчиков. Россия должна принимать меры, чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих в Сирии, сказал он

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Россия поставит Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков напомнил, что, по мнению российских военных экспертов, гибель Ил-20 в Сирии стала результатом преднамеренных действий израильских летчиков, «что, безусловно, не может не наносить [урон] взаимоотношениям с Израилем, а главное, заставляет Россию принимать дополнительные эффективные меры по обеспечению безопасности наших военнослужащих в Сирии», — сказал Песков.

По его словам, «формированию цепи случайностей», приведшей к гибели 15 российских военных, ​«во многом способствовали преднамеренные действия израильских пилотов», хотя российский Ил-20 был и сбит средствами сирийской ПВО, а не ракетой, выпущенной с территории Израиля. «Те данные, которые были обнародованы нашими военными экспертами, достаточно красноречиво об этом свидетельствуют», — подчеркнул Песков.

Глава пресс-службы Кремля также заявил, что планы по размещению С-300 в Сирии не направлены против третьих стран. «Для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилению безопасности своих военных. Россия в данном случае руководствуется исключительно этими интересами», — подчеркнул Песков.

По его словам, вопрос о передаче комплекса С-300 Сирии «на протяжении недели» обсуждался руководством страны и военными экспертами.

«Ситуация с безопасностью наших военнослужащих и наших летчиков, которая возникла после этой трагедии, диктует необходимость принятия дополнительных мер, мер энергичных и эффективных», — сказал Песков.

Неделю назад, 17 сентября, в Сирии правительственными ПВО был сбит российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек. Весь экипаж и военные, находившиеся на борту самолета, погибли. Сирийские военные защищались от налета израильских ВВС, российский самолет был сбит случайно, настаивает Дамаск. Российское Минобороны возложило ответственность за гибель Ил-20 на израильского пилота F-16, заявив, что он фактически использовал российский самолет, заходивший на посадку, как прикрытие от ПВО Сирии.

24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что после гибели российского Ил-20 Москва направит Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Объявляя о решении возобновить поставки С-300 Сирии, Шойгу напомнил, что в 2013 году Россия отказалась от передачи Дамаску такого вооружения по просьбе Израиля. «Сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине», — добавил глава Минобороны.

Кроме того, Россия оснастит автоматизированными системами управления командные пункты сирийских соединений противовоздушной обороны. Эта мера, считают в Москве, гарантирует идентификацию сирийскими ПВО всех российских воздушных судов.

Израиль настаивает, что их пилоты «не прятались ни за каким воздушным судном и находились в воздушном пространстве Израиля».