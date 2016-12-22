В МИД России призвали США «более трезво» подходить к поставке С-300 Сирии

Поставка Россией зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Сирии не приведет к эскалации напряженности в регионе, Вашингтону необходимо относиться к действиям Москвы «без предубеждений», заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает «Интерфакс». Ранее об угрозе обострения ситуации в Сирии из-за С-300 заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Мы бы хотели обратиться с призывом к американским коллегам более трезво, взвешенно и без предубеждений подходить к нашим действиям в этой ситуации, как и во всех других ситуациях», — сказал замглавы МИД России.

Он отметил, что в Москве внимательно отнеслись к заявлению «высокопоставленных лиц США», но решение о поставке С-300 было принято после детального и глубокого анализа развития ситуации. «Поэтому не может быть и речи ни о каком действии с нашей стороны, которое направлено, как утверждают американские коллеги, на эскалацию обстановки. Такую постановку вопроса мы не считаем оправданной», — добавил Рябков.

По его словам, «особенно странно» слышать такую постановку вопроса от представителей страны, которая многие годы «совершает ошибку за ошибкой» на Ближнем Востоке. Рябков отметил, что в Москве призывают Вашингтон к «нормализации подхода» и совместным усилиям против терроризма, как в Сирии в частности, так и на Ближнем Востоке в целом.

Решение передать С-300 Сирии было принято после того, как 17 сентября в этой стране был сбит российский военный самолет Ил-20, в результате чего погибли 15 военнослужащих. В Минобороны России заявили, что Ил-20 был поражен сирийскими ПВО из комплекса С-200, стрелявшего по израильским истребителям F-16, выполнявшим удар в провинции Латакия.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что появление у Сирии С-300 позволит «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков». Шойгу добавил, что в 2013 году Москва приостановила поставку С-300 Дамаску по просьбе израильской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что С-300 в распоряжении Сирии позволит обеспечить безопасность российских военных в регионе и добавил, что гибель Ил-20 стала результатом действий израильских летчиков.

По словам Болтона, появление у Дамаска этого ЗРК приведет к эскалации. «Здесь не должно быть никакого недопонимания... Сторона, ответственная за нападения в Сирии и Ливане, и реальная сторона, ответственная за сбитый российский самолет, — это Иран», — сказал помощник президента США по нацбезопасности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поставка С-300 «безответственным игрокам» приведет к росту рисков на Ближнем Востоке.



