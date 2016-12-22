Болтон назвал «значительной эскалацией» поставки С-300 Сирии

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что планы Москвы поставлять сирийским войскам зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 будут означать «значительную эскалацию» ситуации в Сирии с российской стороны, передает Reuters.

Также Болтон выразил надежду на то, что Россия в ближайшее время пересмотрит свою позицию по поставкам С-300 в Сирию.

Днем 24 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение ближайших двух недель передаст военным Сирии комплексы ПВО С-300. По его мнению, это позволит «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».

Позднее об этом в телефонном разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом заявил российский президент Владимир Путин. ​Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что ЗРК С-300 будут переданы Дамаску для обеспечения безопасности российских военнослужащих.

В свою очередь посол Сирии в Москве Риял Хаддад отметил, что российские комплексы С-300 необходимы Сирии для защиты от агрессивных действий Израиля.

Решение о передаче Сирии комплексов С-300 было принято Москвой после гибели российского военного самолета Ил-20. Он был сбит 17 сентября над Средиземным морем, в момент возвращения на авиабазу Хмеймим. В результате происшествия погибли 15 военнослужащих. По данным российского Минобороны, самолет был сбит из сирийского зенитного комплекса С-200, когда тот вел огонь по израильским самолетам F-16, проводившим операцию по уничтожению сирийских объектов в провинции Латакия.​