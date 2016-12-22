Великобритания заявила о готовности принять членов «Белых касок»

Власти Великобритании готовы предоставить убежище эвакуированным из Сирии членам неправительственной организации «Белые каски» в рамках программы переселения уязвимых лиц, сообщается на сайте британского правительства.

«Волонтеры «Белых касок» спасли тысячи жизней невинных гражданских во время конфликта в Сирии и в процессе понесли ужасные потери. Я горд сообщить, что Великобритания переселяет этих храбрых людей и членов их семей, а также дает им возможность заново построить здесь свои жизни», — заявил глава британского МВД Саджид Джавид.

Свое одобрение этим решением высказал и глава МИД Великоритании Джереми Хант. Он отметил, что членов «Белых касок» уважают за их отвагу и работу по спасению жизней, а также напомнил о выдвижении организации на Нобелевскую премию мира в 2017 году.

На сайте британского правительства говорится, что «Белые каски» спасли более 115 тыс. жизней. Великобритания уже приняла 12,8 тыс. беженцев из Сирии, к 2020 году их число, предположительно, вырастет до 20 тыс. С 2012 года Лондон потратил на сирийских беженцев более £2,71млрд ($3,55 млрд).

В июле Израиль эвакуировал из Сирии 800 представителей «Белых касок» и членов их семей. С таким запросом к израильской стороне обратились в США, Канаде и ряде европейских стран. Решение было принято из-за угроз жизням «Белых касок», отметили в Армии обороны Израиля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что эта организация занималась «провокационной и по-настоящему преступной» деятельностью.

«Белые каски» неоднократно обвиняли власти Сирии в использовании химического оружия. В ответ в Дамаске обвинили организацию в создании провокаций и инсценировок.

В конце августа российские военные предупредили, что «Белые каски» доставили в Сирию крупную партию отравляющих веществ. Глава МИД Сирии Валид Муаллем сообщил, что члены организации похитили детей для инсценировки химатаки. В сентябре финансирование «Белых касок» пообещали прекратить в Нидерландах. Власти страны назвали «крайне ограниченной» возможность сирийских повстанцев победить в войне с режимом президента Башара Асада