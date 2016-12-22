Российские военные заявили о доставке «Белыми касками» химоружия боевикам

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков заявил на брифинге, что представители неправительственной гуманитарной организации «Белые каски» доставили крупную партию отравляющих веществ в сирийский город Саракиб, находящийся в провинции Идлиб. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он рассказал, что Центр по примирению узнал эту информацию от находящихся в провинции Идлиб «независимых источников». По словам Цыганкова, груз был доставлен в Саракиб из населенного пункта Афс на двух крупнотоннажных грузовиках.

Как отметил Цыганков, отравляющие вещества были доставлены на склад, который используют боевики группировки «Ахрар Аш-Шам» (союзник запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»), в сопровождении восьми представителей «Белых касок». Цыганков уточнил, что боевики используют этот склад для хранения вооружения и горюче-смазочных материалов.

Он добавил, что возле склада представителей «Белых касок» встречали два высокопоставленных командира «Ахрар Аш-Шам». По данным Центра по примирению, боевики намерены использовать эти вещества для «инсценировки применения химоружия» со стороны сирийского правительства.

25 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в Сирии готовится инсценировка использования правительственной армией химического оружия.

Спустя два дня Игорь Конашенков сообщил, что Соединенные Штаты ​наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, готовясь нанести новые удары по Сирии. Он отметил, что наращивание группировки связано с подготовкой провокации с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

В Пентагоне назвали заявление Минобороны России «не более чем пропагандой».​ «Однако это не означает, что мы не готовы исполнить приказ президента к действию», — добавил представитель ведомства Эрик Пэйхон.