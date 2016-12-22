Нидерланды прекратят финансировать организацию «Белые каски»

Нидерланды прекратят финансировать неправительственную организацию «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски»), которая занимается помощью населению Сирии, пострадавшему при военных действиях. Об этом сообщили министр иностранных дел королевства Стеф Блок и министр торговли Сигрид Кааг, передает Dutch News.

Поддержка «Белых касок» прекратится в декабре, однако страна продолжит поддерживать жителей Сирии. Нидерланды также прекратили финансирование сирийской оппозиции, которой выделили в общей сложности €70 млн.

Министры назвали вероятность победы повстанцев в войне против режима Башара Асада «крайне ограниченной». По их мнению, поддержка повстанцев «не имела желаемых результатов».

В конце августа российские военные заявили, что представители организации «Белые каски» доставили в сирийский город Саракиб большую партию отравляющих веществ. Глава МИД Сирии Валид Муаллем рассказал, что «Белые каски» похитили детей для инсценировки химической атаки в Идлибе. По данным российских военных, похищенных было около 50 человек.

Впоследствии в Минобороны России рассказали, что террористы готовят провокацию с применением химического оружия. По данным министерства, 7 сентября в Идлибе прошла встреча боевиков с местными координаторами «Белых касок».