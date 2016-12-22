ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,94 65,53 EUR Нал. 78,68 77,11 USD Бирж. 65,84 -0,58 EUR Бирж. 77,37 -0,70 USD ЦБ. 66,16 -0,09 EUR ЦБ. 77,68 -0,39 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6605,00 -118,90 IMOEX 2430,01 +0,13% RTSI 1162,98 +1,17% Brent 81,17 +3,41% DJIA 26563,45 -0,67% Nasdaq 7994,42 +0,09%
Президенты США и Южной Кореи подписали договор о свободной торговле
Лента новостей
В МИД России призвали США «более трезво» подходить к поставке С-300 Сирии 00:57, Политика Президенты США и Южной Кореи подписали договор о свободной торговле 00:21, Политика Лондон решил отменить преференции для рабочей силы из стран ЕС 00:09, Политика Хедж-фонды в США впервые за год перешли к игре против рубля 00:00, Экономика В Саратове один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме 24 сен, 23:39, Общество Российское судно «Заполярье» задержали в испанском порту 24 сен, 23:20, Общество Вашингтон согласился допустить Ту-214 к наблюдательным полетам над США 24 сен, 23:16, Политика ФИФА назвала лучшего игрока года и других лауреатов премии The Best 24 сен, 23:15, Спорт Суд назначил Навальному еще 20 суток ареста 24 сен, 23:12, Политика Трамп назвал Ким Чен Ына «открытым и потрясающим» человеком 24 сен, 23:01, Политика Сенцов стал почетным гражданином Парижа 24 сен, 22:21, Политика Зимин посетовал на падение доходов за время руководства Хакасией 24 сен, 22:17, Политика Новый шеф ЦРУ расширит масштабы разведки в отношении «сложных стран» 24 сен, 21:37, Политика «Фаворит» от Шойгу: что значит поставка С-300 в Сирию 24 сен, 21:19, Политика Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20 в Сирии 24 сен, 21:08, Политика В Москве суд по подозрению в шпионаже арестовал осужденного за педофилию 24 сен, 21:04, Общество Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии 24 сен, 21:01, Политика «Краснодар» вышел на второе место в чемпионате России 24 сен, 20:50, Спорт Арестованный в Осло «российский шпион» оказался ИТ-советником Совфеда 24 сен, 20:34, Политика Бывший глава «Почты России» ушел из EuroСhem 24 сен, 20:16, Бизнес Platts задумалось о расширении корзины Brent нефтью со всего мира 24 сен, 20:09, Экономика Аксенов назвал корабли ВМС Украины «ржавыми корытами» 24 сен, 20:03, Политика В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний 24 сен, 19:55, Бизнес ВТБ помог снять арест с 36% акций банка «Возрождение» 24 сен, 19:31, Финансы Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam 24 сен, 19:22, Бизнес «Роснефть» предложила подрядчикам перенести выплаты на следующий год 24 сен, 19:10, Бизнес США отреагировали на планы России поставить в Сирию С-300 24 сен, 19:07, Политика Путин в беседе с Нетаньяху назвал поставку С-300 Сирии адекватным шагом 24 сен, 19:06, Политика
Президенты США и Южной Кореи подписали договор о свободной торговле
Политика, 00:21
0
Президенты США и Южной Кореи подписали договор о свободной торговле

Президент США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали новый договор о свободной торговле между странами, передает CNBC.

В рамках соглашения Сеул вдвое (с 25 до 50 тыс.) увеличит количество автомобилей американских производителей, которые допустят на южнокорейский рынок без дополнительных модификаций, с использованием принятых в США стандартов безопасности, сообщается на сайте Белого дома. Кроме того, Южная Корея признает установленные в США стандарты по безопасности для окружающей среды и количеству вредных веществ в выхлопных газах.

Южная Корея также согласилась изменить свою позицию по поддержке внутренних производителей фармацевтической продукции и «обеспечить справедливое отношение» к товарам из США. Помимо этого, Вашингтон и Сеул договорились, что импорт стали из Южной Кореи в США будет ограничен на уровне 70% от объемов с 2015 по 2017 год.

Как подчеркивает Reuters, после подписания соглашения Трамп заявил, что страны показали редкий «пример дружбы и сотррудничества в торговле».

Китай обвинил США в создании угрозы системе свободной торговли
Экономика

Договор с Южной Корей был подписан на фоне сообщений о нежелании Китая весте с США переговоры о торговле. По данным источников газеты The Wall Street Journal, такое решение китайские чиновники приняли после того, как стороны обменялись введением новых пошлин (Вашингтон обложил тарифами товары на $200 млрд, Пекин — на $60 млрд — РБК) и из-за угроз новых ограничений.

Схожая ситуация наблюдается и в отношениях США и Евросоюза. После того, как Вашингтон установил тарифы на ввоз стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики, и ответных мер Брюсселя, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём предложила обнулить взаимные пошлины на импорт автомобилей. Трамп назвал эти условия «недостаточно хорошими».

Трамп объявил о заключении сделки с Мексикой взамен НАФТА
Политика

Другие переговоры США ведут с Мексикой, речь идет о «модернизации» Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Трамп считает, что вместо этого договора, Вашингтону нужно заключить соглашение с Мехико, но мексиканская сторона настаивает на участии в переговорах Оттавы. В начале сентября президент США пригрозил выйти из НАФТА в случае, если конгресс будет вмешиваться в переговоры.

Теги: Дональд Трамп , торговля , договор
Главное
Хедж-фонды в США впервые за год перешли к игре против рубля Экономика
Материалы по теме
JPMorgan заложил в прогноз «крупный просчет» Трампа Экономика
Китай обвинил США в создании угрозы системе свободной торговли Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter