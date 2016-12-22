Президенты США и Южной Кореи подписали договор о свободной торговле

Президент США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали новый договор о свободной торговле между странами, передает CNBC.

В рамках соглашения Сеул вдвое (с 25 до 50 тыс.) увеличит количество автомобилей американских производителей, которые допустят на южнокорейский рынок без дополнительных модификаций, с использованием принятых в США стандартов безопасности, сообщается на сайте Белого дома. Кроме того, Южная Корея признает установленные в США стандарты по безопасности для окружающей среды и количеству вредных веществ в выхлопных газах.

Южная Корея также согласилась изменить свою позицию по поддержке внутренних производителей фармацевтической продукции и «обеспечить справедливое отношение» к товарам из США. Помимо этого, Вашингтон и Сеул договорились, что импорт стали из Южной Кореи в США будет ограничен на уровне 70% от объемов с 2015 по 2017 год.

Как подчеркивает Reuters, после подписания соглашения Трамп заявил, что страны показали редкий «пример дружбы и сотррудничества в торговле».

Договор с Южной Корей был подписан на фоне сообщений о нежелании Китая весте с США переговоры о торговле. По данным источников газеты The Wall Street Journal, такое решение китайские чиновники приняли после того, как стороны обменялись введением новых пошлин (Вашингтон обложил тарифами товары на $200 млрд, Пекин — на $60 млрд — РБК) и из-за угроз новых ограничений.

Схожая ситуация наблюдается и в отношениях США и Евросоюза. После того, как Вашингтон установил тарифы на ввоз стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики, и ответных мер Брюсселя, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём предложила обнулить взаимные пошлины на импорт автомобилей. Трамп назвал эти условия «недостаточно хорошими».

Другие переговоры США ведут с Мексикой, речь идет о «модернизации» Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Трамп считает, что вместо этого договора, Вашингтону нужно заключить соглашение с Мехико, но мексиканская сторона настаивает на участии в переговорах Оттавы. В начале сентября президент США пригрозил выйти из НАФТА в случае, если конгресс будет вмешиваться в переговоры.