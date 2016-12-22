Трамп призвал конгресс не вмешиваться в переговорный процесс по НАФТА

Президент США Дональд Трамп пригрозил конгрессу, что он разорвет Североамериканское соглашение о свободное торговле (НАФТА), если он будет вмешиваться в переговоры по этому договору. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.



По мнению американского лидера, Канада не должны быть частью нового соглашения, потому что в этом нет «политического смысла». «После десятилетий унижений, если мы не заключим честную сделку для США, Канада будет исключена», — заявил Трамп. Он также напомнил, что НАФТА была «одной из самых худших сделок, которые когда-либо заключали США».

Американский президент сказал, что в Соединенных Штатах лишились работы «миллионы» человек и «тысячи» потеряли свой бизнес. «Нам будет лучше без NAFTA», — заметил президент. По его словам, нужно заключить новое соглашение, или вернуться к временам, когда этого договора не было.



В субботу, 1 сентября, Трамп уведомил конгресс о том, что он собирается подписать новое Североамериканское соглашение о свободное торговле. По его словам, он сделает это в течение 90 дней. Торговое представительства США сообщило, что с 27 августа всего было проведено четыре раунда переговоров с Канадой по этой теме. По словам представителя ведомства Роберта Лайтхайзера, они были конструктивными, и Вашингтону удалось добиться прогресса.

Глава канадского МИДа сообщил, что «соглашение о беспроигрышной сделке находится в пределах досягаемости». Он отметил, что все еще США и Канаде нужно обсудить детали договора. В конце августа Трамп допустил, что может подписать новое торговое соглашение с Мексикой, потому что отношения между США и этой страной улучшаются.



Пересмотр Североамериканского соглашения о свободное торговле, подписанное США, Мексикой и Канадой был одним из предвыборных обещаний Трампа. После того, как с 1 июня Вашингтон ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий для этих стран и ЕС, президент США заявил, что с Оттавой и Мехико могут быть подписаны отдельные договоры.