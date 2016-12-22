ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,65 67,37 EUR Нал. 79,47 77,58 USD Бирж. 67,55 -0,69 EUR Бирж. 78,37 -1,26 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7186,00 +153,20 IMOEX 2345,85 +0,64% RTSI 1092,29 +1,56% Brent 77,50 +0,08% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
Трамп призвал конгресс не вмешиваться в переговорный процесс по НАФТА
Лента новостей
Порошенко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию на востоке Украины‍ 00:47, Политика Путин назвал самые востребованные в будущем профессии 00:25, Политика Порошенко после прощания с Маккейном назвал его героем Украины 01 сен, 23:56, Политика МИД Ирана опроверг сообщения Reuters о поставках ракет в Ирак 01 сен, 23:43, Политика Япония встретила истребителями пролет российских военных самолетов 01 сен, 23:17, Политика Трамп призвал конгресс не вмешиваться в переговорный процесс по НАФТА 01 сен, 23:01, Политика В Дагестане силовики застрелили открывшего огонь боевика 01 сен, 22:28, Общество Авиакомпания Utair выплатит компенсации пассажирам рейса Москва — Сочи 01 сен, 22:11, Общество Минобороны России заявило о планах переаттестации «замполитов» 01 сен, 21:45, Политика Федор Смолов получил травму в матче против «Краснодара» 01 сен, 21:45, Спорт В США заявили о готовности помочь Украине укрепить военный флот и ПВО 01 сен, 21:39, Политика Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 01 сен, 21:14, Партнерский материал В Дании арестовали российское судно «Новая Земля» 01 сен, 21:14, Общество В ЛНР опровергли отъезд главы совета министров из республики 01 сен, 20:38, Политика Киев призвал готовиться к провокациям от России после гибели Захарченко 01 сен, 20:35, Политика Путин заявил о плане по увеличению числа служащих в армии по контракту 01 сен, 20:13, Общество Медведев назвал циничным убийство Захарченко 01 сен, 20:10, Политика Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 01 сен, 20:08, РБК и Microsoft СКА одержал крупную победу в матче за Кубок Открытия КХЛ 01 сен, 20:04, Спорт Путин привел школьникам «любопытный пример» из переговорной практики 01 сен, 19:47, Политика Путин пошутил про мечту стать президентом словами «конечно, спал и видел» 01 сен, 19:37, Политика Минобороны ДНР заметило авиацию Украины на линии соприкосновения 01 сен, 19:16, Политика Владелец задержанного судна «Механик Погодин» подал в суд из-за убытков 01 сен, 19:01, Общество Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 01 сен, 19:00, РБК и Microsoft СМИ узнали о создании в США гибрида F-22 и F-35 против России и Китая 01 сен, 18:53, Политика Путин отреагировал на идею запретить смартфоны в школах 01 сен, 18:50, Политика Футболист ЦСКА стал автором первого хет-трика в чемпионате России 01 сен, 18:42, Спорт В СБУ не сочли нужным возвращать Януковича на Украину с помощью спецназа 01 сен, 18:30, Политика
Трамп призвал конгресс не вмешиваться в переговорный процесс по НАФТА
Политика, 01 сен, 23:01
0
Трамп призвал конгресс не вмешиваться в переговорный процесс по НАФТА

Президент США Дональд Трамп пригрозил конгрессу, что он разорвет Североамериканское соглашение о свободное торговле (НАФТА), если он будет вмешиваться в переговоры по этому договору. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

По мнению американского лидера, Канада не должны быть частью нового соглашения, потому что в этом нет «политического смысла». «После десятилетий унижений, если мы не заключим честную сделку для США, Канада будет исключена», — заявил Трамп. Он также напомнил, что НАФТА была «одной из самых худших сделок, которые когда-либо заключали США».

Американский президент сказал, что в Соединенных Штатах лишились работы «миллионы» человек и «тысячи» потеряли свой бизнес. «Нам будет лучше без NAFTA», — заметил президент. По его словам, нужно заключить новое соглашение, или вернуться к временам, когда этого договора не было.

В субботу, 1 сентября, Трамп уведомил конгресс о том, что он собирается подписать новое Североамериканское соглашение о свободное торговле. По его словам, он сделает это в течение 90 дней. Торговое представительства США сообщило, что с 27 августа всего было проведено четыре раунда переговоров с Канадой по этой теме. По словам представителя ведомства Роберта Лайтхайзера, они были конструктивными, и Вашингтону удалось добиться прогресса.

Глава канадского МИДа сообщил, что «соглашение о беспроигрышной сделке находится в пределах досягаемости». Он отметил, что все еще США и Канаде нужно обсудить детали договора. В конце августа Трамп допустил, что может подписать новое торговое соглашение с Мексикой, потому что отношения между США и этой страной улучшаются.

Пересмотр Североамериканского соглашения о свободное торговле, подписанное США, Мексикой и Канадой был одним из предвыборных обещаний Трампа. После того, как с 1 июня Вашингтон ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий для этих стран и ЕС, президент США заявил, что с Оттавой и Мехико могут быть подписаны отдельные договоры.

Теги: Дональд Трамп , НАФТА , Конгресс
Главное
NYT рассказала о попытках ФБР завербовать Дерипаску и других олигархов Политика
Материалы по теме
Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Мексикой Политика
Трамп объявил о заключении сделки с Мексикой взамен НАФТА Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter