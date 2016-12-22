ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины на импорт автомобилей

Евросоюз готов снизить «до нуля» пошлины на автомобили из США, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём, выступая перед Европарламентом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте европейского органа.

Мальстрём отметила, что ЕС стремятся к деэскалации ситуации с пошлинами в отношении США. «Мы готовы снизить до нуля даже тариф на [импорт] автомобилей из США, все тарифы [опустить] до нуля, если США сделают то же самое», — сказала она.

В то же время Мальстрём назвала введенные ранее США тарифы на сталь и алюминий незаконными, несоответствующими нормам ВТО. Она отметила, что на данный момент американская сторона не идет «ни на какие уступки».

США повысили пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза на 25 и 10% соответственно 1 июня. Кроме того, американский президент Дональд Трамп пригрозил повысить тарифы и на ввоз автомобилей из Европы, если ЕС будет повышать тарифы в отношении американских товаров. В конце июля на встрече Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером США и ЕС договорились смягчить подходы к тарифной политике. В частности, нулевые нетарифные барьеры и нулевые субсидии определены для промышленных товаров, не относящихся к автомобилестроению. Также достигнуты договоренности по наращиванию торговли услугами, химическими товарами, фармацевтикой, медицинской продукцией, а также соей. Кроме того, ЕС решил закупать у США сжиженный природный газ (СПГ).