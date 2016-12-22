Китай обвинил США в создании угрозы системе свободной торговли

Торговые и экономические разногласия между Пекином и Вашингтоном создали угрозу системе свободной торговли. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на доклад КНР о торгово-экономических отношениях с США.

Как отмечается в документе, отношения Китая и Соединенных Штатов имеют большое значение для стабильности и развития мировой экономики. Поскольку страны находятся на разных уровнях развития и имеют разные экономические системы, определенные трения являются естественными, считают в Пекине. В докладе подчеркивается, что каждая сторона предприняла много усилий для того, чтобы преодолеть препятствия и развивать отношения. Однако, как заявляют в Пекине, новая администрация США «проповедует унилитаризм, протекционизм и экономическую гегемонию», пытается запугать другие страны экономическими мерами и пытается навязать свои собственные интересы.

Как подчеркивается в докладе, «торговые и экономические трения между двумя сторонами обострились быстро и за короткий период и нанесли серьезный ущерб экономическим и торговым отношениям, которые развивались годами благодаря работе двух правительств и двух народов, и создали серьезную угрозу для многосторонней торговой системы и принципа свободной торговли».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 24 сентября США введут пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. До конца года они будут составлять 10%, а в 2019 году увеличатся до 25%. Трамп также пригрозил новым этапом пошлин, если Китай применит ответные ограничения. После этого в Пекине заявили, что с 24 сентября на американские товары на общую сумму $60 млрд будут также введены таможенные пошлины. 22 сентября The Wall Street Journal

сообщил, что Китай отказался от продолжения переговоров по урегулированию торговых споров с США.