Трамп назвал «недостаточно хорошим» предложение ЕС о пошлинах

Предложение Евросоюза о взаимном с США обнулении пошлин на импорт автомобилей «недостаточно хорошее», заявил президент США Дональд Трамп в интервью Bloomberg.

«Оно недостаточно хорошее. Их потребители привыкли покупать их машины, а не наши», — сказал он. Президент США добавил, что «ЕС почти также плох как Китай, только меньше».

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём, выступая в Европарламенте заявила, что ЕС готов снизить «до нуля» пошлины на импорт автомобилей из США, если в Вашингтоне ответят тем же. Тем не менее, по ее словам, установленные американской стороной тарифы на сталь и алюминий являются незаконными и не соответствуют нормам ВТО, а США не идут «ни на какие уступки».

США с 1 июня установили пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) из Евросоюза, Мексики и Канады. Позже Трамп пригрозил, что в случае повышения тарифов на импорт американских товаров в ЕС, Вашингтон может ответить пошлинами на ввоз европейских автомобилей.

На встрече Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера стороны договорились о смягчении тарифной политики, установлении нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий для промышленных товаров, не относящихся к автомобилестроению.