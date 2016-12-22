WSJ рассказала о нежелании Китая вести переговоры с США

Пекин отказался от переговоров с США по торговле после нового раунда повышения тарифов и новых угроз со стороны администрации Дональда Трампа, узнала WSJ. Китай заявил о нежелании вести переговоры под давлением

Вид на Пекин (Фото: Jason Lee / Reuters)

Китай отказался от продолжение переговоров по урегулированию торговых споров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Решение было принято после очередного раунда повышения тарифов и угроз ввести новые ограничения.

Китайские чиновники заявили, что тактика давления не заставит их сотрудничать, а Пекин выполняет свое обещание избегать переговоров под угрозой.

«Все, что делают США, не произвело впечатления искренности и доброй воли», — цитирует издание представителя МИД Китая. «Мы надеемся, что американская сторона примет меры для исправления своих ошибок», — добавил он.

Ранее 17 сентября президент США Дональд Трамп поручил приступить к введению новых торговых пошлин на товары из Китая на сумму ​$200 млрд. Новые пошлины должны вступить в силу 24 сентября на уровне 10%, а с 1 января 2019 года они вырастут до 25%. «Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере ​$267 млрд», — пообещал тогда Трамп.

Китай в ответ объявил о введении таможенных пошлин в 5% и 10% на товары из США на общую сумму $60 млрд. В Пекине заявили, что в отношении примерно 3,5 тыс. товарных позиций будут введены пошлины в размере 10%, в отношении более 1,6 тыс. товарных позиций — в размере 5%.

Председатель совета директоров и гендиректор JP Morgan Chase Джеймс Даймон одобрил действия Трампа и заявил, что введение Китаем новых пошлин в ответ на аналогичные действия США не окажет сильного влияния на американских потребителей. При этом он назвал противостояние между странами «торговой перестрелкой».

«Мы можем установить на новые товары, а Китай способен ответить другими способами, и я не думаю, что все хорошо. Это не разрушительная вещь, это не война, а торговая перестрелка, которая может привести к негативным экономическим эффектам», — сказал Даймон. Он заявил, что согласен с президентом США, но отметил, что тот «мог бы использовать другую стратегию».