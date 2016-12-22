В Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту в Ахвазе

Спецслужбы Ирана задержали нескольких человек, которых заподозрили в причастности к теракту на военном параде 22 сентября. Об этом заявил министр по делам разведки Махмуд Алави, сообщает Tasnim.
Теракт на военном параде в Ахвазе произошел 22 сентября. В ходе мероприятия четверо мужчин открыли стрельбу по участникам парада и зрителям. Двое из них были ликвидированы, еще двое задержаны. В результате погибли 29 человек, более 60 получили ранения. По данным иранских СМИ, ответственность взяла группировка, связанная с Саудовской Аравией. Reuters сообщал, что о своей ответственности за произошедшее сообщила запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Иранский президент Хасан Роухани заявил, что США хотят создать опасное положение в Иране. По его словам, арабские страны Персидского залива, поддерживаемые США, оказывают финансовую и военную помощь антиправительственным арабским группировкам. Постпред США при ООН Никки Хейли отвергла обвинения Роухани.