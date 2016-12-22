Путин выразил соболезнования Роухани в связи с терактом на военном параде

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с терактом на военном параде в городе Ахваз. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин заявил, что Россия возмущена «этим кровавым преступлением». По словам президента, случившееся в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях. Он также подтвердил готовность России наращивать взаимодействие с иранской стороной для противостояния терроризму.
Неизвестные открыли стрельбу по военному параду в городе Ахваз утром 22 сентября. В результате инцидента, по последним данным, погибли 25 человек, еще 60 пострадали. Силам безопасности удалось ликвидировать на месте двоих боевиков, еще двое были задержаны.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что террористы были обучены и подготовлены при помощи иностранных государств, подчеркнув, что региональные спонсоры терроризма управляются из США. Официальный представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шеракчи заявил, что нападавшие связаны с США и израильской разведкой «Моссад».