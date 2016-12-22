Число жертв теракта во время парада в Иране возросло до 29 человек

Число жертв теракта во время военного парада в иранском городе городе Ахваз возросло до 29 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Хузестан Али Хусейн Хусейнзаде, передает агентство al-Alam. Ранее сообщалось о 24 погибших.



По его словам, ранения получили 60 человек. Хусейнзаде добавил, что погибших может стать больше, потому что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. О 29 погибших также сообщил член парламентской комиссии по национальной безопасности и международным делам Мойтаба Зоннур, передает агентство Mehr со ссылкой на al-Alam News.

В субботу, 22 сентября, четверо террористов открыли огонь во время военного парада в память о погибших во время войны с Ираком в 1980-е годы. Они целились по зрителям и участникам парада. Также боевики хотели пройти к трибунам, где сидели высокопоставленные офицеры и руководители провинции, но были остановлены иранскими правоохранительным органами. Двое террористов были убиты, двое арестованы.



Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» и экстремистская группировка, связанная с властями Саудовской Аравии. В иранских вооруженных силах заявили, что боевики были связаны с США и израильской разведкой «Моссад», а не с исламистскими группировками.



Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Ирана Хасану Роухани в связи с терактом. В своей телеграмме, которая размещена на сайте Кремля, глава российского государства заявил, что в России «возмущены этим кровавым преступлением» и рассчитывают, что все причастные к нему будут наказаны. Также Путин пожелал скорейшего выздоровления ране​ным и попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших.