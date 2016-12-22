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Роухани обвинил США в намерении создать небезопасную обстановку в Иране
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Роухани обвинил США в намерении создать небезопасную обстановку в Иране
Политика, 12:43
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Роухани обвинил США в намерении создать небезопасную обстановку в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани после нападения на военный парад в Ахвазе заявил, что США хотят создать опасное положение в Исламской Республике. Об этом сообщает Reuters.

Он также заявил, что арабские страны Персидского залива, поддерживаемые США, оказывают финансовую и военную поддержку антиправительственным арабским группировкам. «США поддерживают маленькие марионеточные страны региона, Соединенные Штаты провоцируют их и обеспечивают им необходимые возможности», — сказал президент Ирана. Роухани подчеркнул, что ответ Ирана на нападение на парад будет в рамках закона и национальных интересов. Он добавил, что Вашингтон пожалеет о своей «агрессивности».

Неизвестные застрелили более 20 человек на военном параде в Иране
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22 сентября четверо террористов открыли стрельбу по зрителям и участникам военного парада в Ахвазе в память о погибших во время войны с Ираком в 1980-х годах. По последним данным, погибли 29 человек, еще 60 получили ранения. Двое нападавших были ликвидированы, еще двоих арестовали.

По данным Reuters, ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государства». Иранские СМИ передавали, что ответственность взяла группировка, связанная с Саудовской Аравией. В иранских вооруженных силах считают, что боевики были связаны с США и израильской разведкой «Моссад».

Теги: Иран , Хасан Роухани , арабы
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