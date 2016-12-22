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В США отвергли обвинения президента Ирана в причастности к теракту
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В США отвергли обвинения президента Ирана в причастности к теракту
Политика, 19:55
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В США отвергли обвинения президента Ирана в причастности к теракту

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что президенту Ирана Хасану Роухани необходимо «посмотреть в зеркало», чтобы найти причины теракта в Ахвазе. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

«Соединенные Штаты осуждают любые террористические атаки где угодно. Я полагаю, Роухани нужно посмотреть на проблемы в его собственном регионе, чтобы понять причины произошедшего. Роухани может обвинять нас сколько угодно, но ему нужно посмотреть в зеркало», — сказала она.

Хейли добавила, что США не стремятся к смене режима в Иране и где бы то ни было еще.

В субботу, 22 сентября, в иранском городе Ахваз четыре террориста открыли огонь во время военного парада, который был посвящен памяти погибших во время войны с Ираком в 1980-е годы. В результате погибли 29 человек. Ответственность за теракт взяли на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» и экстремистская группировка, связанная с властями Саудовской Аравии.

Представитель Вооруженных сил Ирана заявил, что террористы, открывшие стрельбу во время парада, связаны с США и израильской разведкой «Моссад».

В связи с терактом президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США хотят создать опасное положение в его стране. По его мнению, арабские страны Персидского залива, которых поддерживают Соединенные Штаты, оказывают финансовую поддержку антиправительственным группировкам. Он отметил, что ответ на теракт будет в рамках закона и национальных интересов Ирана. Однако добавил, что Вашингтон пожалеет о своей «агрессивности».

Теги: Иран , Никки Хейли , Теракт
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