Неизвестные застрелили 10 человек на военном параде в Иране

Парад в Ахвазе, который находится на западе Ирана, проводился в память о военнослужащих, погибших во время войны с Ираком в 1980-е годы. По ходу мероприятия перед толпой появились четверо мужчин, которые открыли огонь по участникам парада и по зрителям.
Нападавшие успели застрелить 10 человек и ранить более 20, после чего попытались прорваться к трибуне, где находились высокопоставленные офицеры и руководители провинции Хузестан. Однако им помешали это сделать сотрудники спецслужб, которые убили двоих террористов и смогли задержать еще двоих, сообщает издание Fars.
В руководстве провинции случившееся уже назвали трусливой выходкой.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем twitter заявил, что атаковавшие Ахваз террористы были обучены и подготовлены при помощи иностранных государств. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что региональные спонсоры терроризма управляются из США. Он пообещал быстрый ответ на случившееся на западе страны.
Личности и мотивы террористов пока не называются. По одной из версий, они были сторонниками группировки «Исламское государство» (запрещенной в России организации). Государственное агентство IRNA сообщило о том, что ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка, связанная с властями Саудовской Аравии.
В провинции Хузестан есть месторождения нефти. В прошлом в этом районе действовали сепаратисты, выступавшие за отделение региона от Ирана и возможное присоединение к соседнему Ираку.