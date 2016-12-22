НОВАТЭК поставил первую партию СПГ в Бразилию

Компания Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd («дочка» НОВАТЭКа) поставила в Бразилию первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на заводе «Ямал СПГ». Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа, поступившем в РБК.

Партия была доставлена компании Petrobras на регазификационный терминал Баия. «Мы впервые доставили СПГ собственного производства на рынок Латинской Америки, и это является подтверждением эффективности нашей логистической модели и уникального географического расположения проекта «Ямал СПГ», — приводятся в сообщении слова председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона.

Ранее в сентябре президент Владимир Путин сообщал о планах России поставлять СПГ во Вьетнам. В декабре 2017 года стало известно о намерении НОВАТЭКа поставлять СПГ во Вьетнам совместно с французской Total и немецкой Siemens Aktiengesellschaft. В конце июля 2018 года НОВАТЭК поставил первую партию СПГ в Китай.

Как отмечал Михельсон, общая доля двух линий завода «Ямал СПГ» составляет около 3,5% от мирового объема рынка СПГ. В НОВАТЭКе планируют производить 55–60 млн т СПГ в год, третья линия будет запущена в начале 2019 года.