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Путин рассказал о планах поставки СПГ во Вьетнам
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Путин рассказал о планах поставки СПГ во Вьетнам
Бизнес, 18:15
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Путин рассказал о планах поставки СПГ во Вьетнам

Российские компании планируют поставлять во Вьетнам сжиженный природный газ (СПГ), заявил президент Владимир Путин после встречи с генсеком ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наши компании также занимаются переработкой нефти, планируют поставки во Вьетнам сжиженного природного газа, производство и реализацию газомоторного топлива, создание соответствующей инфраструктуры», — сказал Путин.

Компании, которые собираются начать поставки, глава государства не назвал. 

На сайте пресс-службы Кремля сообщается, что по итогам встречи Путина и Нгуен Фу Чонга подписаны меморандумы о сотрудничестве в области поставок СПГ и ​развития газовой электрогенерации.

НОВАТЭК по капитализации впервые обошел «Газпром»
Бизнес

​О намерении поставлять СПГ во Вьетнам в декабре 2017 года заявил НОВАТЭК вместе с французской Total и немецкой Siemens Aktiengesellschaft. В августе была запущена вторая очередь проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа — крупнейшего предприятия такого рода в России. По словам главы компании Леонида Михельсона, общая доля двух линий завода составляет около 3,5% от мирового объема рынка СПГ. К 2030 году НОВАТЭК намерен производить 55–60 млн т СПГ в год. Пока что из азиатских потребителей первым принял СПГ с Ямала Китай — доставка партии углеводородов произошла на двух танкерах в конце июля.

Теги: СПГ , Вьетнам , Владимир Путин
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