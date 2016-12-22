В Китай доставили первые партии сжиженного газа с «Ямал СПГ»

Два танкера ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» доставили первые партии сжиженного природного газа (СПГ) с «Ямал СПГ» в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НОВАТЭК.

На каждом танкере находилось по 172 тыс. куб. м газа. Судна впервые самостоятельно прошли по восточному маршруту Северного морского пути, уложившись в девять дней.

Первая очередь «Ямал СПГ» была запущена в начале декабря 2017 года. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон 19 июля анонсировал запуск второй очереди «Ямал СПГ» в первой декаде августа.

НОВАТЭК контролирует 50,1% «Ямал СПГ», по 20% находятся у французской Total и китайской CNPC. Также 9,9% контролирует китайский Фонд шелкового пути. Планируется запуск трех очередей мощностью 16,5 млн т СПГ в год.