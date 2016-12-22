«Ямал СПГ» приступил к отгрузке сжиженного газа со второй линии завода

Завод «Ямал СПГ» приступил к отгрузкам сжиженного природного газа (СПГ), полученного на второй технологической линии завода. Об этом говорится в сообщении ПАО «НОВАТЭК», поступившем в РБК.

«Ямал СПГ», подконтрольный НОВАТЭКу, начал производство сжиженного природного газа на первой производственной линии завода в декабре 2017 года. Начало работы второй технологической линии было запланировано на сентябрь—октябрь 2018 года, однако первый СПГ был получен со второй технологической линии со значительным опережением графика — 21 июля.

«В настоящее время линия работает на проектной мощности 5,5 млн т СПГ в год», — говорится в сообщении НОВАТЭКа.

По словам председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона, слова которого приводятся в релизе, стратегическая цель компании — к 2030 году производить 55–60 млн т СПГ в год. «Совокупная доля двух линий «Ямала СПГ» уже составляет около 3,5% мирового объема рынка СПГ, и проект становится значимым на мировой карте СПГ-индустрии», — отметил Михельсон.

Производство уже ведется в плановом режиме на номинальной мощности, произведено более 250 тыс. т СПГ, говорится в сообщении «Ямал СПГ», также поступившем в РБК.

«Ямал СПГ» — это первый частный завод по производству СПГ в России. Его строительство идет на базе Южно-Тамбейского месторождения в Ямало-ненецком автономном округе, на полуострове Ямал.

Изначально планировалось, что у него будет три очереди общей мощностью 16,5 млн т СПГ в год (по 5,5 млн т каждая): запуск второй очереди планировался на третий квартал 2018 года, третьей — на начало 2019 года. Но в сентябре 2017 года «Ямал СПГ» сообщил, что планирует построить еще одну производственную линию мощностью до 1 млн т в год.

Бюджет проекта оценивается в $27 млрд, из которых около $12 млрд предоставили китайские банки, а еще 150 млрд руб. — ФНБ. 50,1% акций «Ямал СПГ» принадлежит НОВАТЭКу, по 20% — у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% у китайского Фонда Шелкового пути.