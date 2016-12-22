НОВАТЭК и Total объявили о намерении поставлять СПГ во Вьетнам

Novatek Gas & Power Asia PTE. LTD, французская Total Gas & Power Business Services S.A.S и немецкая Siemens Aktiengesellschaft подписали меморандум о взаимопонимании, сообщил НОВАТЭК. Total владеет 18,9% НОВАТЭКа, а также 20% в его строящемся проекте по сжижению газа «Ямал СПГ».

Компании намерены сотрудничать в области поставок СПГ и развивать соответствующую инфраструктуру для работающих на этом топливе новых электростанций во Вьетнаме, следует из сообщения российской компании.

«Для нас представляет значительный интерес создание эффективных каналов маркетинга СПГ от производства до конечного потребителя. Совместно с нашими партнерами мы видим большие перспективы по выходу на рынок Вьетнама, учитывая растущие потребности в импорте СПГ в данном регионе», — заявил председатель правления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (его слова приводятся в сообщении компании).

НОВАТЭК почти достроил свой первый завод сжиженного газа «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т ежегодно: до конца года будет запущена его первая очередь. Но этот газ уже законтрактован, сообщил ранее НОВАТЭК. Газ для Вьетнама планируется поставлять со второго СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», запуск которого на базе Гыданских месторождений ожидается в 2022-2023 годах (окончательное решение о строительстве пока не принято). Об этом РБК рассказал источник, близкий к одной из сторон соглашения.

Total также участвует во вьетнамском проекте, как поставщик СПГ, говорит источник РБК. Представитель Total не ответил на звонок РБК, в пресс-службе Siemens также пока не ответили на запрос РБК. Представитель НОВАТЭКа отказался раскрыть детали соглашения.

В 2015 году глава Siemens Джо Кэзер рассказывал Vietnam Investment Review о том, что немецкая компания планирует расширять присутствие во республике, в том числе строить новые электростанции.