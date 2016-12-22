Постпред США при ООН назвала вопросом времени уход Асада

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что уход сирийского президента Башара Асада со своего поста — это вопрос времени. Об этом сказала в интервью телеканалу CBS.



«Трудно представить Сирию с Асадом у власти. Я думаю, что он останется у власти на данный момент», — сказала Хейли. Она отметил, что Вашингтон не прилагают никаких усилий, чтобы лишить Асада его поста. «Но мы не думаем, что он останется. Ни при каких условий народ Сирии этого не позволит», — подчеркнула постоянный представитель США.



Хэйли назвала неправильной позицию Ирана, России и «кого-либо другого», которые считают, что «оставить Асада на его месте — это хорошая идея». «И поэтому, я думаю, что это вопрос времени, когда он уйдет», — сказала она.

В США обвиняют сирийского лидера в том числе в применении химического оружия в Сирии. В сентябре редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд написал, что президент США Дональд Трамп потребовал у министра обороны Джеймса Мэттиса убить Асада. По словам автора статьи, американский лидер заявил об этом после сообщений о применении химоружия в Сирии. В ответ на словампрезидента Мэттис сказал, что поддерживает его, но ничего делать не стал.



В апреле 2017 года США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии после сообщений о том, что в провинции Идлиб была совершена химическая атака. В Вашингтоне считают, что химоружие применили сирийские власти. Все обвинения в Дамаске отрицают.