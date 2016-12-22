Бывший госсекретарь США рассказал о секретном письме Асада Обаме

Башар Асад в 2010 году хотел провести мирные переговоры с Израилем, рассказал экс-госсекретарь США Джон Керри в своих мемуарах. По его словам, инициатива провалилась, потому что Асад не пошел на ряд уступок

Башар Асад (Фото: Gurinder Osan / AP)

Президент Сирии Башар Асад в 2010 году направил президенту США Бараку Обаме секретное письмо с предложением поддержать мирные переговоры Дамаска с Израилем. Об этом со ссылкой на мемуары бывшего госсекретаря США Джона Керри сообщает израильская газета Haaretz.

Еще до начала гражданской войны в Сирии Джон Керри посещал Дамаск в качестве главы сенатского комитета по международным отношениям. По его словам, во время этого визита Асад спросил его, что необходимо сделать «для начала серьезных мирных переговоров» с Израилем.

«Я сказал ему, что, если он настроен серьезно, ему следует представить свои предложения. Он спросил, что для этого нужно. Я поделился своими соображениями. Он попросил своего помощника составить послание президенту Обаме», — пишет Керри.

В письме, которое он передал президенту США, Асад попросил Обаму поддержать возобновление мирных переговоров и заявил, что «Сирия готова предпринять ряд шагов в обмен на возвращение Израилем Голанских высот», пишет Керри.

Сирия находится в состоянии войны с Израилем из-за претензий на Голанские высоты, отбитые у нее в 1967 году, и не желает идти на заключение мира до тех пор, пока спорная территория не будет возвращена Дамаску.

О предложении Асада Керри «немедленно» сообщил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху — Израиль он посетил сразу после визита в Дамаск. Нетаньяху, по словам Керри, счел предложение Асада «неожиданным», так как оно говорило о том, что глава Сирии готов пойти в переговорах с Израилем на большие уступки, чем ранее.

После этого письмо было доставлено в Вашингтон, где администрация Обамы решила попросить президента Сирии принять «меры по укреплению доверия» между тремя странами, согласившись на ряд уступок Вашингтону и Тель-Авиву. В числе требований, выдвинутых Асаду, значилось прекращение поставок оружия движению «Хезболла» (в США и Израиле считается террористической организацией, поддерживается Сирией и Ираном. — РБК). Однако Асад «разочаровал» Вашингтон, не выполнив требования. «Это было неутешительно, но неудивительно», — пишет Керри.

В своей книге Керри крайне негативно отзывается об Асаде, отмечает Haaretz. Так, например, он неоднократно обвиняет его во лжи и лицемерии. По словам Керри, во время их первой встречи они с Асадом поспорили по поводу атомного реактора в провинции Дейр-эз-Зор, уничтоженного израильскими ВВС в сентябре 2017 года. Сирия отрицала, что там располагался ядерный объект. ​

«Тот факт, что это был ядерный объект, был неоднократно доказан публично. Это было несомненным фактом», — пишет Керри.

Однако Асад, по его словам, отрицал это даже во время разговора с глазу на глаз. «Асад посмотрел мне в глаза и заявил, что это не был ядерный объект — с точно такой же интонацией, как говорил все остальное. Это была глупая ложь, легко опровергаемая, но он лгал без колебаний», — пишет Керри.

По данным издания, послание Асада к Обаме Керри до этого момента упоминал только однажды, в ходе одного из интервью в 2015 году, однако тогда детали этого предложения он не раскрывал. Издание также отмечает, что в мемуарах Керри много пишет о Сирии, называя ее проблемой, о которой он «размышляет каждый день».

До начала 2011 года Сирия и Израиль действительно вели переговоры при посредничестве США, однако так и не смогли достичь какого-либо понимания или соглашения, указывает Haaretz.

Джон Керри возглавлял комитет сената США по международным отношениям с 2009 по 2013 год, главой Госдепа он был с 2013 по 2017 год. Мемуары Керри под названием «Every Day Is Extra» поступили в продажу в США в начале сентября. Это пятая книга американского политика.