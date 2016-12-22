Глава МИД Франции признал победу Асада в войне в Сирии

«Асад выиграл войну, но не добился мира», — утверждает глава МИД Франции. По мнению Ле Дриана, ожидаемое начало наступления в Идлибе может стать одной из крупнейших гуманитарных катастроф затянувшегося конфликта

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире France-Inter признал, что президент Сирии Башар Асад одержал победу в затянувшейся гражданской войне. Вместе с тем он отметил, что Дамаску еще предстоит добиться установления мира.

«Асад выиграл войну, но он не добился мира», — заявил Ле Дриан.

Особо глава МИД Франции отметил опасную ситуацию, сложившуюся в провинции Идлиб, остающейся под контролем сил оппозиции и банд боевиков. Ле Дриан сообщил, что его ведомство оценивает число беженцев, которые могут покинуть свои дома после начала боев в Идлибе, в более чем 700 тыс. человек. «Если начнется битва за Идлиб, то бои за Алеппо по уровню стараданий и катастрофичности могут отойти на второй план по сравнению с тем, что и произойдет», — предупредил министр.

Ле Дриан подчеркнул, что Россия, также как и Франция, заинтересована в поиске политического решения сирийского кризиса. По его мнению, Москва не захочет быть втянутой в долгую войну, также, как это случилось в Афганистане.

В последние недели Россия и США наращивают военно-морское присутствие у берегов Сирии. Российские военные 1 сентября приступили к масштабным учениям в Средиземном море, которые продлятся до 8 сентября. В Кремле, отвечая на вопрос об учениях, указали на возможное осложнение ситуации в Сирии в связи с действиями боевиков в провинции Идлиб. «Обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения. Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие. Поэтому, конечно, скажем так, повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованы», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.