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В результате взрыва в Донецке пострадали два человека
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В результате взрыва в Донецке пострадали два человека
Общество, 19:02
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В результате взрыва в Донецке пострадали два человека

В Кировском районе Донецка произошел взрыв в продуктовом магазине, два человека пострадали, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу района Юрия Будрина.

По его словам, мужчина бросил «гранату или взрывпакет», власти еще не установили тип взрывного устройства. Будрин сказал, что пострадала продавщица и нападавший. ​Мужчину арестовали, его допрашивают правоохранительные органы, подчеркнул глава района. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

Как уточнили Донецкому агентству новостей (ДАН) в районной администрации, пострадавшую женщину госпитализировали, она получила осколочное ранение, рваные раны и ожоги, ее состояние оценивают, как стабильно среднее.

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31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке, еще 12 человек пострадали. Власти ДНР назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на Украину. В Киеве эти обвинения отвергли, в ФСБ России заявили, что вероятно, убийство Захарченко было организовано украинскими спецслужбами.

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После гибели Захарченко временно исполняющим обязанности главы ДНР стал Дмитрий Трапезников, но спустя неделю, 7 сентября, на посту его сменил Денис Пушилин, ранее работавший председателем народного совета ДНР.

Теги: Донецк , взрыв , пострадавшие
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