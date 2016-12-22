Пушилин стал исполняющим обязанности главы ДНР

Решение о назначении временным главой ДНР Дениса Пушилина принял народный совет самопровозглашенной республики. После гибели Александра Захарченко врио стал вице-премьер Дмитрий Трапезников, но его назначение сочли незаконным

Денис Пушилин (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики избран председатель народного совета республики Денис Пушилин, сообщил РБК депутат совета Владислав Бриг.

Решение было принято на пленарном заседании совета, сообщает Донецкое агентство новостей. Одновременно совет утвердил дату проведения выборов главы республики и депутатов народного совета — 11 ноября. На ту же дату назначены выборы в самопровозглашенной ЛНР.

31 августа в кафе «Сепар» в Донецке был убит глава республики Александр Захарченко. В тот же день полномочия главы республики перешли к вице-премьеру ДНР Дмитрию Трапезникову. Однако в генпрокуратуре ДНР назначение Трапезникова назвали незаконным. Ведомство потребовало провести новую процедуру назначения и начать подготовку к выборам.

О том, что в ДНР и ЛНР пройдут выборы глав регионов и парламентов, ранее писал РБК со ссылкой на источники. «Гибель Александра Захарченко — один из факторов, влияющих на обсуждение [вопроса выборов], которое велось еще до трагического события», — говорил РБК депутат Бриг.

С начала 2018 года выборы в республиках были запланированы на осень, но летом их решили перенести на неопределенный срок из-за отсутствия необходимости, рисках для минских переговоров, нехватки финансирования.

Источники РБК среди кандидатур на пост главы ДНР, помимо Пушилина и Трапезникова, называли главу совбеза ДНР Александра Ходаковского, раненного при взрыве в кафе «Сепар» вице-премьера ДНР Александра Тимофеева и экс-спикера парламента ДНР Андрея Пургина.

Первые и последние выборы депутатов парламентов и глав ДНР и ЛНР прошли 2 ноября 2014 года, на них победили Александр Захарченко и Игорь Плотницкий соответственно. Плотницкий оставил руководство ЛНР после переворота, в результате которого к власти пришел Леонид Пасечник.