ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,91 67,65 EUR Нал. 80,14 78,66 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6523,80 +63,70 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
В ДНР заявили о задержании сотрудника СБУ по делу об убийстве Захарченко
Лента новостей
На шествие в защиту русских школ в Риге вышли 5 тыс. человек 13:53, Общество Украина возобновила работу закрытых из-за загрязнения воздуха КПП у Крыма 13:50, Общество Полиция расценила как мелкое хулиганство стрельбу в офисе в Москве 13:22, Общество В Киеве задержали напавшего на ведущего дело о событиях на Майдане судью 13:06, Общество Польша сочла необоснованными грозящие ей санкциями претензии Еврокомиссии 13:02, Политика В ДНР заявили о задержании сотрудника СБУ по делу об убийстве Захарченко 12:39, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 12:31, РБК и Сбербанк Посольство России отреагировало на сообщения СМИ о кибератаке на WADA 12:09, Политика 5 советов, как сохранить здоровье в офисе 11:30, Партнерский материал На востоке Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в пять раз 11:29, Общество Сборная России по волейболу установила рекорд чемпионатов мира 11:24, Спорт В Дагестане ликвидировали трех боевиков 10:54, Общество Бельгия экстрадировала финансировавшего боевиков ИГ россиянина 10:50, Общество Как производят мраморную говядину в России 10:30, РБК и Мираторг В ДНР заявили о причастности к убийству Захарченко западных спецслужб 10:29, Политика Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме на Урале 10:18, Общество WSJ узнала о коалиции США для слежки за нарушающими санкции судами 10:14, Политика Пузыри и торговые войны: что может привести к новому финансовому кризису 10:02, Финансы Логистический хаб сына Гинера перешел к Минтрансу 10:02, Бизнес В концерне «Ростеха» рассказали о сроках создания беспилотных вертолетов 09:53, Технологии и медиа Правительство увеличит субсидию для сдерживания цен на бензин 09:31, Бизнес ЦБ рассказал о влиянии пенсионной реформы на темпы прироста ВВП 09:29, Экономика Порошенко назвал соглашение об ассоциации с ЕС победой над Россией 09:12, Политика Расходы на нацпроект «Экология» сократились на 2,4 трлн руб. 09:00, Бизнес Прокуратура Берна заподозрила «российских шпионов» в кибератаке на WADA 08:37, Политика В Индонезии в результате пожара на пароме погибли 10 человек 08:28, Общество СМИ сообщили о возвращении самолета в Бангкок из-за подозрительного звука 08:02, Общество В Минобороны рассказали о маневрах ВКС на учениях «Восток-2018» 07:13, Политика
В ДНР заявили о задержании сотрудника СБУ по делу об убийстве Захарченко
Гибель Захарченко, 12:39
0
В ДНР заявили о задержании сотрудника СБУ по делу об убийстве Захарченко

Задержанный по делу об убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.

Пушилин также заявил, что взрыв, в результате которого погиб Захарченко, был осуществлен СБУ при содействии западных спецслужб. Он пояснил, что в ходе дальнейшей работы спецслужб и исследования остатков взрывного устройства были «выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ». Это, по его словам, говорит о помощи западных спецслужб.

В ДНР заявили о причастности к убийству Захарченко западных спецслужб
Политика

Как отметил Пушилин, российская сторона оказывает содействие ДНР в расследовании убийства Захарченко.

Глава СБУ Василий Грицак ранее заявлял, что Киев непричастен к убийству главы ДНР. По его словам, «проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели».

Чем запомнился Александр Захарченко Еще 3 фото
Фотогалерея

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. В администрации ДНР назвали случившееся терактом. При взрыве также пострадал вице-премьер, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В начале сентября стало известно, что Тимофеев и советник Захарченко Александр Казаков выехали в Россию. Пушилин снял с должности Тимофеева и еще пятерых министров.

Теги: СБУ , Украина , Александр Захарченко
Главное
Польша сочла необоснованными грозящие ей санкциями претензии Еврокомиссии Политика
Материалы по теме
В ДНР заявили о причастности к убийству Захарченко западных спецслужб Политика
Новый глава ДНР уволил пострадавшего при нападении на Захарченко министра Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter