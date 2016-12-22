ФСБ заподозрила украинские спецслужбы в убийстве главы ДНР Захарченко

Российская спецслужба присоединилась к расследованию теракта, в результате которого 31 августа погиб глава самопровозглашенной республики

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Федеральная служба безопасности присоединилась к расследованию убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергея Беседу.

По его словам, за убийством Захарченко стоят, скорее всего, украинские спецслужбы. «Мы думаем, что это так», — заявил он.

Помочь ДНР в расследовании пообещали и в российском МИДе. «Конечно, была объявлена официальная точка зрения правительства России, что мы поможем в расследовании этого преступления», — сказал замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов (цитата по ТАСС).

Глава ДНР погиб вечером в пятницу в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник. Ранения получили еще 12 человек, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

Власти самопровозглашенной республики признали произошедшее терактом.​ Врио главы ДНР назначили вице-премьера Дмитрия Трапезникова.

Ответственность за убийство возложил на Киев и советник главы ДНР Александр Казаков. Служба безопасности Украины, в свою очередь, выдвинула свои версии произошедшего: убийство Захарченко стало результатом либо внутренних криминальных разборок, либо вмешательства «руки Кремля». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал теракт провокацией, которая приведет к росту напряженности в регионе.

На убийство Захарченко отреагировал и сам Владимир Путин. Он выразил соболезнования его родным и близким и подчеркнул, что организаторы убийства — это те, «кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока».

В настоящее время по подозрению в совершении убийства задержаны несколько человек. Они, по словам и.о. главы ДНР Дмитрия Трапезникова, дают показания о своих связях с Киевом.​