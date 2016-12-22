ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,65 67,55 EUR Нал. 79,66 78,45 USD Бирж. 68,10 +0,55 EUR Бирж. 79,15 +0,77 USD ЦБ. 67,74 -0,30 EUR ЦБ. 78,64 -0,86 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7281,90 +36,80 IMOEX 2340,68 -0,22% RTSI 1082,80 -0,87% Brent 78,14 +0,83% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
ФСБ заподозрила украинские спецслужбы в убийстве главы ДНР Захарченко
Лента новостей
«Энергомаш» объявил даты пуска «Союза-5» и испытаний «царь-двигателя» 17:50, Технологии и медиа СМИ сообщили о согласовании продления санкций ЕС против России 17:47, Политика После вооруженного ограбления в Москве ввели план «Перехват» 17:43, Общество ФСБ заподозрила украинские спецслужбы в убийстве главы ДНР Захарченко 17:40, Политика Путин наградил спасших российского альпиниста пакистанцев орденами Дружбы 17:35, Общество Санкции вдвое ослабили зависимость рубля от цен на нефть 17:30, Экономика В банке «Восточный» сменился председатель правления 17:29, Бизнес «Роснефть» проведет тендер на 1,3 млрд руб. для двух компаний из США 17:12, Бизнес Подешевеет ли биткоин: количество коротких позиций опять выросло 17:08, Крипто Китайский миллиардер вернулся в страну после задержания в США 17:04, Общество В ДНР обвинили Киев в подготовке к наступлению 16:49, Политика Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра Москвы 16:48, Политика Черчесов не попал в тройку претендентов на звание тренера года ФИФА 16:43, Спорт ФАС признала недостоверной рекламу «Яндекс.Такси» о поездках за 30 руб. 16:38, Общество «Ростелеком» сообщил о возобновлении работы Росреестра в полном объеме 16:37, Технологии и медиа ФСБ рассказала о десятикратном падении доходов «Исламского государства» 16:37, Общество Предправления ВТБ Костин назвал экс-главу МИД Британии Джонсона «уродом» 16:25, Политика Группа ВТБ продала американскую «дочку» 16:13, Финансы МИД Франции прокомментировал убийство Захарченко 16:10, Политика Путин примет участие в трехстороннем саммите по Сирии в Иране 15:58, Политика Порошенко предложил переименовать улицу чекиста Кудри в честь Маккейна 15:55, Политика Порошенко предложил запретить Черноморскому флоту пребывать в Крыму 15:48, Политика Завод чеченского бизнесмена подал в суд на губернатора Севастополя 15:44, Политика Всем по кредиту: сможет ли США давать в долг так же легко как Китай 15:35, Quote Людмила Улицкая — РБК: «Хоспис — это опыт любви и сострадания» 15:33, Pink Москалькова заявила о паузе в контактах с украинским омбудсменом 15:30, Политика «Я говорю: извините»: за что просили прощения лидеры государств 15:29, Фотогалерея  Министр экономразвития Армении рассказал об инвестиционных предложениях 15:24, Экономика
ФСБ заподозрила украинские спецслужбы в убийстве главы ДНР Захарченко
Гибель Захарченко, 17:40
0
ФСБ заподозрила украинские спецслужбы в убийстве главы ДНР Захарченко
Российская спецслужба присоединилась к расследованию теракта, в результате которого 31 августа погиб глава самопровозглашенной республики
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Федеральная служба безопасности присоединилась к расследованию убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергея Беседу.

По его словам, за убийством Захарченко стоят, скорее всего, украинские спецслужбы. «Мы думаем, что это так», — заявил он.

Помочь ДНР в расследовании пообещали и в российском МИДе. «Конечно, была объявлена официальная точка зрения правительства России, что мы поможем в расследовании этого преступления», — сказал замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов (цитата по ТАСС).

Донецкий передел: к чему приведет убийство Александра Захарченко
Политика

Глава ДНР погиб вечером в пятницу в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник. Ранения получили еще 12 человек, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

В Донецке прошла церемония прощания с Александром Захарченко. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Власти самопровозглашенной республики признали произошедшее терактом.​ Врио главы ДНР назначили вице-премьера Дмитрия Трапезникова.

Ответственность за убийство возложил на Киев и советник главы ДНР Александр Казаков. Служба безопасности Украины, в свою очередь, выдвинула свои версии произошедшего: убийство Захарченко стало результатом либо внутренних криминальных разборок, либо вмешательства «руки Кремля». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал теракт провокацией, которая приведет к росту напряженности в регионе.

Чем запомнился Александр Захарченко Еще 3 фото
Фотогалерея

На убийство Захарченко отреагировал и сам Владимир Путин. Он выразил соболезнования его родным и близким и подчеркнул, что организаторы убийства — это те, «кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока».

В настоящее время по подозрению в совершении убийства задержаны несколько человек. Они, по словам и.о. главы ДНР Дмитрия Трапезникова, дают показания о своих связях с Киевом.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: ФСБ , Александр Захарченко
Главное
Санкции вдвое ослабили зависимость рубля от цен на нефть Экономика
Материалы по теме
МИД Франции прокомментировал убийство Захарченко Политика
Кремль оценил влияние гибели Захарченко на выполнение минских соглашений Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter