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Кремль опроверг отказ Путина разговаривать с Асадом
Война в Сирии, 15:11
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Кремль опроверг отказ Путина разговаривать с Асадом

Кремль назвал не соответствующими действительности сообщения израильских СМИ, о том, что президент Владимир Путин отказывается отвечать на телефонные звонки сирийского лидера Башара Асада, после того, как ПВО Сирии сбили российский самолет Ил-20. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК. Так он прокомментировал соответствующее сообщение радиостанции Армии обороны Израиля «Галей ЦАХАЛ».

«Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ. Путин дал свою оценку на пресс-конференции с Орбаном, где достаточно исчерпывающе все изложено, не требует разъяснений», — сказал Песков.

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Российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит 17 сентября над Средиземным морем в провинции Идлиб. Все находящиеся на его борту погибли. Инцидент произошел, когда израильские ВВС наносили удары по целям в Сирии.

В Армии обороны Израиля полагают, что причиной авиакатастрофы стал беспорядочный огонь сирийских ПВО, которые начали стрелять, не удостоверившись, что в небе был российский самолет. В Минобороны России заявили, что израильские военные создали опасную ситуацию и «подставили» Ил-20. Путин во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 18 сентября заявил, что причиной крушения Ил-20 стала «цепь трагических случайностей».

Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования российскому лидеру спустя два дня после авиакатастрофы. По его словам, Ил-20 потерпел крушение из-за «привычных бесчинств» Израиля.

Теги: Башар Асад , Владимир Путин , Ил-20
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