Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о своей вербовке

Подозреваемый в покушении на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, который представился Александром Погореловым, рассказал, что его в 2014 году в Киеве завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Видео допроса, которое предоставило Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР, опубликовал телеканал «Звезда».
Как отмечает телеканал, Погорелов был задержан в 2017 году, однако после гибели Захарченко сотрудники МГБ решили обнародовать запись допроса подозреваемого.
«Я выбрал себе позывной «Легионер» и подписал соглашение о сотрудничестве с украинской спецслужбой», — рассказал задержанный.
По словам Погорелова, он был завербован с целью «ликвидировать главу ДНР». Он отметил, что местом совершения теракта был выбран ресторан «Пушкин», в уборной которого он собственноручно установил взрывное устройство, изготовленное техническими специалистами СБУ. Погорелов уточнил, что в бомбе была установлена видеокамера.
Также он рассказал, что ему было известно о действиях другой диверсионной группы на территории ДНР, целью которой также являлась ликвидация Захарченко. Погорелов заявил, что эта группа во время теракта должна была использовать «совершенно новую систему дистанционного взрывного устройства». По его словам, оно было предоставлено спецслужбами США, а его стоимость составляет около $10 тыс.
Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. При взрыве также пострадал вице-премьер, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В начале сентября стало известно, что Тимофеев и советник Захарченко Александр Казаков уехали в Россию. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин снял с должности Тимофеева и еще пятерых министров.