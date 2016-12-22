ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,75 67,73 EUR Нал. 79,99 78,82 USD Бирж. 68,15 +0,09 EUR Бирж. 79,38 +0,28 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6472,80 +21,70 IMOEX 2351,42 -0,37% RTSI 1087,05 -0,70% Brent 78,17 -0,77% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о своей вербовке
Лента новостей
Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край 10:55, Политика Кремль призвал ориентироваться на ЦИК при оценке выборов в Приморье 10:52, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 10:52, РБК и Сбербанк Акции UC Rusal подорожали более чем на 9% 10:47, Бизнес Путин возродил медаль «За отвагу на пожаре» 10:39, Общество Минфин против РСА: во что превратят ОСАГО 10:39, Авто Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин 10:33, Политика Прогноз дня: новости о торговых войнах и санкциях повлияют на рынок акций 10:19, Quote «Коммерсантъ» узнал о переходе замглавы ФАС в «Роскосмос» 10:11, Политика Путин забрал у Мединского Ростуризм и надзор за туроператорами 10:04, Общество ЦИК пообещала рассмотреть все жалобы о нарушениях на выборах в Приморье 09:51, Политика Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о своей вербовке 09:34, Политика Сколько стоят дачи и коттеджи в Подмосковье этой осенью 09:19, Недвижимость ЦБ отозвал лицензию у Аксонбанка 08:56, Финансы Столтенберг заявил о готовности НАТО ответить на кибератаки из России 08:45, Политика Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП 08:40, Общество Греческий митрополит упрекнул константинопольского патриарха в расколе 08:14, Общество ФАС решила отменить «неприкосновенность» предустановленных приложений 08:02, Технологии и медиа Жертвами тайфуна «Мангхут» на юге Китая стали четыре человека 07:25, Общество Дань государству: чем опасны ограничения на онлайн-покупки 07:08, Мнение Генералы из ФСБ и таможни рассказали в суде о дружбе с Михальченко 07:00, Общество FT сообщила о возможном выводе Deutsche Bank €450 млрд активов из Лондона 06:58, Финансы Британские СМИ назвали госпитализированных из кафе в Солсбери «русскими» 06:39, Общество В ЦИК Приморья рассказали о полученных жалобах на нарушения на выборах 05:57, Политика Журнал Time продадут во второй раз за год 05:15, Технологии и медиа В ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали более 20 человек 04:56, Общество Боевые корабли НАТО подошли ближе к Сирии 04:24, Политика Штаб кандидата от «Единой России» обвинил КПРФ в нарушениях на выборах 04:14, Политика
Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о своей вербовке
Гибель Захарченко, 09:34
0
Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о своей вербовке

Подозреваемый в покушении на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, который представился Александром Погореловым, рассказал, что его в 2014 году в Киеве завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Видео допроса, которое предоставило Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР, опубликовал телеканал «Звезда».

Видео: МГБ ДНР / ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Как отмечает телеканал, Погорелов был задержан в 2017 году, однако после гибели Захарченко сотрудники МГБ решили обнародовать запись допроса подозреваемого.

«Я выбрал себе позывной «Легионер» и подписал соглашение о сотрудничестве с украинской спецслужбой», — рассказал задержанный.

В ДНР заявили о задержании сотрудника СБУ по делу об убийстве Захарченко
Политика

По словам Погорелова, он был завербован с целью «ликвидировать главу ДНР». Он отметил, что местом совершения теракта был выбран ресторан «Пушкин», в уборной которого он собственноручно установил взрывное устройство, изготовленное техническими специалистами СБУ. Погорелов уточнил, что в бомбе была установлена видеокамера.

Также он рассказал, что ему было известно о действиях другой диверсионной группы на территории ДНР, целью которой также являлась ликвидация Захарченко. Погорелов заявил, что эта группа во время теракта должна была использовать «совершенно новую систему дистанционного взрывного устройства». По его словам, оно было предоставлено спецслужбами США, а его стоимость составляет около $10 тыс.

В ДНР заявили о причастности к убийству Захарченко западных спецслужб
Политика

​Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. При взрыве также пострадал вице-премьер, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В начале сентября стало известно, что Тимофеев и советник Захарченко Александр Казаков уехали в Россию. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин снял с должности Тимофеева и еще пятерых министров.

Теги: Александр Захарченко , ДНР , покушение на убийство , подозреваемый
Главное
Памфилова пообещала отправить комиссию в Приморский край Политика
Материалы по теме
В ДНР опубликовали фотографию подозреваемого в убийстве Захарченко Политика
Новый глава ДНР уволил пострадавшего при нападении на Захарченко министра Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter