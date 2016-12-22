Пушилин пообещал выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы ДНР

Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинет свою кандидатуру на выборах 11 ноября. Об этом он заявил на форуме «Будущее Донбасса», сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Пушилин поблагодарил присутствующих на форуме активистов за поддержку и пообещал завершить «строительство свободной и процветающей ДНР». Он отметил, что власти республики продолжат курс бывшего главы ДНР Александра Захарченко, погибшего при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. «Убийцы Александра Захарченко просчитались. Им не удалось запугать нас, не удалось сбить с выбранного пути», — подчеркнул врио главы ДНР.

При покушении на Захарченко пострадали 12 человек, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева («Ташкент»). Власти республики назвали произошедшее терактом, возложив ответственность за инцидент на Украину. Позднее Пушилин заявлял, что к покушению на Захарченко причастны западные спецслужбы, а в ФСБ России заподозрили украинские спецслужбы.

Пушилин 15 сентября сообщил о задержании подозреваемого в покушении на Захарченко, им оказался Александр Погорелов.