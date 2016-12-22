Минобороны обосновало подлинность данных о сбившей ​Boeing MH17 ракете

В Министерстве обороны России прокомментировали заявление Киева о том, что предоставленная российским военным ведомством информация, согласно которой стало известно, что ракета, сбившая в июле 2014 года пассажирский Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом, имела украинское происхождение, не соответствует действительности. Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос РБК.​

В министерстве сообщили, что при создании этой ракеты на нее разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации, куда входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты. «При этом формуляр на двигатель являлся эталонным. С него делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что если эталонный формуляр, то есть «подлинник», приходил в негодность, то вместо него создавалась точная копия («восстановленный подлинник»). С него, как отметили в министерстве, также продолжалось тиражирование формуляров.

«Информация об этом отражалась на полях данного документа. Так, представленный в ходе брифинга Минобороны России формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 г. подлинника, о чем и говорит сделанная в формуляре запись», — пояснили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что подобная схема разработки и ведения технической документации действовала на всех предприятиях СССР, включая Украину.

17 сентября руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин назвал серийный номер ракеты, сбившей Boeing MH17 на востоке Украины. Он сообщил, что ракета была изготовлена в 1986 году. По его словам, после выпуска ее передали воинской части на территории Украинской ССР. Генерал заверил, что после распада Советского Союза ракета с территории Украины не вывозилась, а 223-я зенитно-ракетная бригада, на вооружении которой она стояла, после распада СССР ​вошла в состав Вооруженных сил Украины.

В свою очередь глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий назвали эту информацию «российским фейком».

Позднее «Новая газета» обратила внимание на нестыковки в предоставленных Минобороны данных. По версии газеты, в рассекреченных документах были несовпадения в датах и нетипичное написание цифры «2».

В документах фигурирует ракета с двигателем под номером 8869032. Этой ракетой, по данным Международной следственной группы (JIT), был сбит малайзийский Boeing над Донбассом. При этом в документе говорится, что изделие 8720 с двигателем под номером 9032 было собрано 24 декабря 1986 года. Однако дата заполнения «восстановленного подлинника» — 14 января 1986 года — говорит о том, что он был заполнен за год до производства готового изделия. Помимо этого издание отметило, что в «сводной ведомости на изделие» автор выписывает цифру два, каждый раз выводя петлю наверху и внизу. В оглавлении ведомости цифра два выписана иначе. Также при написании последних двух цифр в ведомости используется более светлая тушь.