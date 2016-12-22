Порошенко отреагировал на сообщение о сбившей Boeing украинской ракете

По словам президента Украины, опубликованные Минобороны России данные — лишь очередной «фейк», один из тех, с помощью которых Кремль пытается подорвать европейское единство

Петр Порошенко (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Публикация Минобороны России документов, из которых следует, что уничтожившая в 2014 году лайнер авиакомпании ​Malaysia Airlines ракета еще в советские времена была передана украинским военным, является очередным «фейком», заявил президент Украины Петр Порошенко.

​По его словам, так Кремль пытается подорвать европейское единство и солидарность.

​«Одно из средств для этого — распространение фейков об Украине. Какими бы они ни были. Начиная от «ихтамнет» и заканчивая якобы украинской ракетой, которая сбила малайзийский «Боинг». Украине, которая платит самую высокую цену жизнями своих героев, защищая восточную границу Европы», — сказал Порошенко, выступая на открывшемся во Львове форуме книгоиздателей.

Обращаясь к участникам форума, президент отметил, что сила и мощь Украины состоят не только в численности армии, техническом оснащении Вооруженных сил и развитой экономике, но и «в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях, и главное — в украинском языке».

В понедельник, 17 сентября, Минобороны представило секретные прежде документы, из которых следует, что сбившая летевший в Куала-Лумпур лайнер ракета для комплекса «Бук» была изготовлена 24 декабря 1986 года на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье и 29 декабря того же года была доставлена на Украину в войсковую часть 20/152. После распада Советского Союза ракета с территории Украины не выводилась, подчеркнул тогда руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов назвал заявление Минобороны России очередной попыткой Москвы «прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами».

​​