МИД назвал «вопиющим» снятие с Киева вины по делу о крушении MH17

В МИД России считают «вопиющим фактом» то, что Нидерланды «фактически сняли с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий» на юго-востоке Украины в 2014 году, где произошло крушение малайзийского Boeing MH17. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В авиакатастрофе в небе над Донбассом погибли 298 человек, из них 192 — граждане Нидерландов. В МИД России назвали выводы объединенной следственной группы по делу MH17 «ничем не обоснованными обвинениями». Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Нидерланды не допустили участия России в следственной группе, при этом предоставив такое право Украине. Таким образом, Амстердам и Киев «продемонстрировали свою неготовность к продолжению полноценного конструктивного сотрудничества по делу МН17, а также отсутствие у них заинтересованности в проведении всеобъемлющего, объективного и независимого международного расследования», подчеркнули в МИДе.

«Киеву спускают с рук непредоставление таких важных сведений, как данные PЛC, информация о расположении и активности украинских сил ПВО, записи разговоров украинских диспетчеров», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В мае 2018 года объединенная следственная группа привела первые итоги расследования инцидента. Согласно выводам следователей, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса «Бук», который был доставлен на юго-восток Украины из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. В конце июня страны Евросоюза призвали Россию признать ответственность за крушение MH17.

В Минобороны опровергали эти данные, добавив, что выводы были сделаны на основе фотографий из соцсетей. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в Кремле не будут признавать итоги расследования, так как они сделаны без участия представителей России. Путин отмечал, что Киев оставил открытым воздушное пространство в зоне боевых действий на юго-востоке Украины, не выполнив возложенных на него обязательств.