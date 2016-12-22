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В Киеве назвали фейком слова Минобороны о сбившей Boeing ракете
Крушение Boeing в Донбассе, 14:18
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В Киеве назвали фейком слова Минобороны о сбившей Boeing ракете
Сообщение об украинском происхождении ракеты комплекса «Бук», которая сбила в 2014 году малайзийский пассажирский Boeing в Донбассе, является российским фейком, заявили глава СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий
Александр Турчинов (Фото: Максим Никитин / ТАСС)

Информация о принадлежности ракеты, сбившей в июле 2014 года пассажирский Boeing рейса MH17, Украине не соответствует действительности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17, — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — цитирует Турчинова «Интерфакс-Украина».

Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines под Донецком Еще 14 фото
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Такого же мнения придерживается и спикер украинского парламента Андрей Парубий.

«Эти сообщения — очередной информационный фейк», — сказал он на брифинге. При этом он подчеркнул, что Украина должна «работать над информационной безопасностью, особенно в год выборов», чтобы «подобным фейкам не давать шансов».

Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты
Политика

Ранее руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин назвал серийный номер ракеты, сбившей Boeing. По его словам, она была изготовлена в 1986 году. После выпуска ее передали воинской части на территории Украинской ССР. Он заверил, что после распада Советского Союза ракета с территории Украины не вывозилась, а 223-я зенитно-ракетная бригада, на вооружении которой она стояла, после распада СССР ​вошла в состав Вооруженных сил Украины.

Самолет рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над востоком Украины. На его борту находились 298 человек, большинство из них — граждане Нидерландов. Все они погибли.

​В Нидерландах сформировали Объединенную следственную группу, в которую вошли представители Украины, Бельгии, Австралии и Малайзии. Совет безопасности Нидерландов пришел к выводу, что лайнер сбила ракета класса «земля — воздух», которая была выпущена из установки «Бук». Она находилась в районе, в котором располагались как силы ВСУ, так и военные формирования самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В мае следователи из объединенной группы заявили, что «Бук» принадлежал российской 53-й зенитной бригаде, базирующейся в Курской области.

Авторы: Владислав Гордеев, Анна Трунина.
Теги: ракета , Донбасс , Самолет
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