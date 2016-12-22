МИД сообщил о готовящемся наступлении боевиков на Алеппо и Хаму

Боевики в сирийской провинции Идлиб планируют наступление на города Алеппо и Хама. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция брифинга ведется на странице министерства в Facebook.
«Боевики активно проводят мероприятия по централизации управления, подготовке к долгосрочной обороне, устраняют лидеров оппозиционных формирований, склонных к замирению», — отметила Захарова. По ее словам, на днях в сирийский город Джиср-эш-Шугур прибыли несколько сотен боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация» и присоединились к местной группировке «Хураз-ад-Дин».
Захарова рассказала, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон «отмечают значительное увеличение интенсивности обстрелов близлежащих населенных пунктов, которые находятся на подконтрольной правительству Сирии территории со стороны боевиков из Идлибской зоны деэскалации». Всего эксперты зафиксировали 289 нарушений режима прекращения огня.
Накануне в Центре примирения враждующих сторон сообщили о подготовке инсценировки химической атаки в городе Кафер-Зайта в сирийской провинции Идлиб. По данным центра, боевики намерены отравить 22 детей и их родителей, а также группу детей-сирот, которых похитили из лагеря беженцев. Российские военные сообщали о подготовке провокации с применением боевых отравляющих веществ в Идлибе еще в конце августа. По данным Минобороны, сигнал к атаке будет исходить от «зарубежных друзей сирийской революции».