ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,26 67,88 EUR Нал. 80,72 79,29 USD Бирж. 68,52 -0,52 EUR Бирж. 80,03 -0,20 USD ЦБ. 68,64 -0,94 EUR ЦБ. 79,77 -0,88 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6481,46 +194,36 IMOEX 2357,02 +0,70% RTSI 1083,57 +1,14% Brent 78,54 -1,38% DJIA 26085,64 +0,33% Nasdaq 7999,50 +0,57%
МИД сообщил о готовящемся наступлении боевиков на Алеппо и Хаму
Лента новостей
Верзилова перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского 17:59, Общество В США из-за урагана «Флоренс» отменили более тысячи авиарейсов 17:48, Общество Страхи перед угрозой торговой войны ослабли: акции начали расти 17:47, Quote Обрусевший йогурт: почему России больше не нужны продукты из-за рубежа 17:46, Потребрынок  СК завел дело из-за нарушений на выборах в Калининградской области 17:45, Политика Сбербанк обогнал ЛУКОЙЛ по капитализации 17:44, Бизнес СК объявил в розыск сотрудника Центра «Э» по делу о пытках 17:34, Общество В Гане похоронили Кофи Аннана 17:34, Общество Гонки по прямой: Mercedes-AMG GLC63 против Jaguar F-Type SV 17:34, Авто Рогозин обсудил с главой NASA причины появления дыры в «Союзе» 17:18, Общество Прокуратура заступилась за убившего грабителей бизнесмена из Татарстана 17:16, Общество Президент Ассоциации тенниса США извинилась перед судьей финала US Open 17:09, Спорт Morgan Stanley планирует запустить свопы на биткоин 16:58, Крипто Лондон назвал интервью Петрова и Боширова «ложью и фальсификацией» 16:55, Политика Поклонская лишится поста главы комиссии по депутатским доходам в Госдуме 16:53, Политика Готовы ли банки и строители к переходу на эскроу-счета 16:52, Недвижимость  МИД сообщил о готовящемся наступлении боевиков на Алеппо и Хаму 16:44, Политика Топ-менеджеры уходят, инвесторы беспокоятся: почему падают акции Tesla 16:43, Quote Спи, работай и общайся: как устроены коливинги в США и Европе 16:36, Недвижимость «Транснефть» назвала объем поставок топлива в Белоруссию в 2019 году 16:21, Бизнес Испанский конгресс одобрил декрет о перезахоронении останков Франко 16:20, Общество При перевозке в Гохран 260 золотых монет подменили гаечными ключами 16:18, Общество Депутаты предложили фиксировать заключение договоров ОСАГО на видео 16:10, Финансы Аналитики PwC предсказали трехкратный рост парка каршеринга в Москве 16:01, Бизнес СК завел дело о мошенничестве на главу «Справедливой России» в Татарстане 15:53, Общество «Сибур» оценил инвестиции в Амурский газохимический комплекс в $7–8 млрд 15:43, Бизнес СМИ анонсировали выступление капитана немецкого клуба за сборную России 15:43, Спорт ЦБ Турции не прислушался к Эрдогану и поднял базовую процентную ставку 15:36, Финансы
МИД сообщил о готовящемся наступлении боевиков на Алеппо и Хаму
Война в Сирии, 16:44
0
МИД сообщил о готовящемся наступлении боевиков на Алеппо и Хаму

Боевики в сирийской провинции Идлиб планируют наступление на города Алеппо и Хама. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция брифинга ведется на странице министерства в Facebook.

«Боевики активно проводят мероприятия по централизации управления, подготовке к долгосрочной обороне, устраняют лидеров оппозиционных формирований, склонных к замирению», — отметила Захарова. По ее словам, на днях в сирийский город Джиср-эш-Шугур прибыли несколько сотен боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация» и присоединились к местной группировке «Хураз-ад-Дин».

Путин, Эрдоган и Роухани призвали к разрешению кризиса в сирийском Идлибе
Политика

Захарова рассказала, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон «отмечают значительное увеличение интенсивности обстрелов близлежащих населенных пунктов, которые находятся на подконтрольной правительству Сирии территории со стороны боевиков из Идлибской зоны деэскалации». Всего эксперты зафиксировали 289 нарушений режима прекращения огня.

Накануне в Центре примирения враждующих сторон сообщили о подготовке инсценировки химической атаки в городе Кафер-Зайта в сирийской провинции Идлиб. По данным центра, боевики намерены отравить 22 детей и их родителей, а также группу детей-сирот, которых похитили из лагеря беженцев. Российские военные сообщали о подготовке провокации с применением боевых отравляющих веществ в Идлибе еще в конце августа. По данным Минобороны, сигнал к атаке будет исходить от «зарубежных друзей сирийской революции».

Теги: Сирия , МИД России , боевики
Главное
Лондон назвал интервью Петрова и Боширова «ложью и фальсификацией» Политика
Материалы по теме
МИД предостерег США от «опасных шагов» в Сирии Политика
Минобороны узнало о начале съемок постановочной химической атаки в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter